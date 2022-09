¿Divismo?: Critican a tres ídolos de La Roja por negarse a salir en libro del Mineduc

Una fuerte crítica en redes sociales recibieron los ídolos de la selección chilena Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Gary Medel, luego de negarse a ceder sus imágenes fotográficas para figurar en el libro del Ministerio de Educación, “Héroes y leyendas del deporte chileno”, el cual busca retratar a los mejores exponentes de nuestro país, según quedó reflejado en Twitter.

“Este libro intenta dar cuenta de los deportistas más destacados de nuestro país, aunque el espacio impide que estén todos. Mención especial para los imprescindibles futbolistas Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Gary Medel, quienes, a través de su común representante, no aceptaron aparecer ilustrados”, se explica al inicio del texto educativo.

“Héroes...” fue escrito por Marcelo Simonetti y las ilustraciones estuvieron a cargo de Fabián Rivas, y su fin es resaltar los triunfos y relatos detrás de algunos de los mejores deportistas en la historia de Chile como Marcelo Ríos, Claudio Bravo y Tomás González, entre otros.

Sin embargo, no pudo retratar a los tres seleccionados de la generación dorada, quienes fueron criticados duramente en redes sociales, puesto que la negativa tendría que ver a derechos comerciales por el uso de imagen. Por la misma razón, otros salieron a defenderlos, señalando que la decisión no habría pasado por ellos, sino que la negativa vendría de parte del representante al no haber dinero de por medio.

“No tienen voz propia”

“Yo creo q no le pagaron lo que pedía @ffelicevich, demás que Alexis, Gary y Vidal querrían aparecer en el libro y hasta gratis” swcristoto.

“De más, y en volá ni saben de la petición. Esto demuestra que FF es un csm”@felipe_chumlee

“Grande la generación dorada en la cancha, lástima que fuera de esta se estén volviendo difíciles de bancar”, @FabianDsw.

“Felicevich no los dejo jajajajaja es que ellos no tienen voz propia”@krivera_uls

“Si FF no recibe mascada de ese libro ,entonces no hay trato” @acorreasnm89