Miranda cuestiona al “Huaso” Isla: “Me llama la atención que no saliera a pedir disculpas públicas él”

En Universidad de Chile siguen cuestionando el actuar de Mauricio Isla, quien en el suspendido Clásico Universitario se descontroló y encaró a punta de improperios a los jugadores de la U, mientras Martín Parra sufría las consecuencias de las bombas de estruendo lanzadas por hinchas de la UC.

En esta oportunidad fue Sebastián Miranda, director técnico de los azules, quien reprochó lo que hizo el “Huaso”. El entrenador de la U criticó el descontrol de Isla en cancha, pero también mostró sus reparos a la forma en la que se disculpó.

“Lo conozco, tuve la suerte de conocerlo cuando era chico, y el año pasado en la Copa América cuando Martín (Lasarte) me invitó a ser parte del cuerpo técnico. Y me llama la atención sus comentarios en la cancha, un jugador con esa jerarquía“, declaró Miranda este viernes, en conferencia de prensa.

“Y me llama la atención que no saliera a pedir disculpas públicas él, que fuera solo a través del club. No es la manera. Porque es un colega. Hay cosas que nos engrandecen como persona”, agregó.

Sebastián Miranda Foto: Photosport

Más allá del caso puntual de Isla, el DT de la U reprochó el manejo que ha exhibido la UC en este caso. “Lo que me preocupa, más allá de lo extradeportivo, es la poca preocupación que ha mostrado hacia Universidad de Chile desde Universidad Católica. Uno esperaba una reacción distinta del club. En el estadio, nadie preguntó por Martín”, manifestó.

”No hubo ningún comunicado oficial, algo directo hacia el club, por la persona, por Martín, y eso me llama la atención. Solo un par de whatsapp entre los gerentes”, añadió.