“Un error sin mala intención”: Herman Chanampa confirma su adiós de DirecTV tras broma machista en transmisión de fútbol femenino

Tras una broma machista en plena transmisión del entre Santiago Morning y Universidad de Chile por el Campeonato Nacional Femenino, que incluso le valieron duras críticas de la ministra de la Mujer Antonia Orellana, el relator Herman Chanampa finalmente fue cesado del canal DirecTV.

Luego de un par de días de silencio, el comunicador se pronunció a través de una publicación en su cuenta en Instagram, en la que partió expresando lo siguiente: “han sido días particularmente complejos a partir de un error sin mala intención cometido en una transmisión en vivo, tras lo cual he recibido críticas desde diversos sectores. Como también he sentido el fuerte apoyo de mis compañeros de trabajo y en especial el respaldo de mi compañera de ruta y programas Romina Martínez, el cual valoro mucho, y de muchos otros que me conocen como persona o periodista”.

“Ofrezco mis disculpas a todos. Así lo hice también a primera hora del miércoles, cuando me comuniqué con Iona Rothfeld presidenta de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino de Chile, para expresarle mis disculpas por mi error, las cuales aceptó, valoró “enormemente” y me sugirió hacerlas públicas”, agregó.

Por otro lado, Chanampa explicó que “si me mantuve al margen de la esfera pública, sin manifestarme en las redes sociales, fue para reflexionar sobre lo ocurrido y fundamentalmente cumplir con la indicación dada por mi empleador acerca de no emitir declaraciones al respecto. Esto último me fue solicitado de forma explícita”.

Qué vergüenza. Todo mi apoyo a las jugadoras y la comunidad del fútbol femenino que merece mucho más. No olviden que ya existe la ley 21.436 de profesionalización #NoHayExcusas https://t.co/75rsH3XxDk — Antonia Orellana (ella/she) (@totiorellanag) September 28, 2022

Tras ello se refirió a su adiós de DirecTV. “Ahora, que separo mi camino profesional de DirecTV, que estoy seguro la vida nos dará otra oportunidad, para cuyos programas presté servicios durante más de seis años junto a la productora Río Negro, escribo estas líneas para remarcar que creo firmemente en la igualdad de género, que no soy machista, que jamás busco herir a las personas y que las valoro sin distinguir sexo, credo ni raza. Esa ha sido mi conducta permanente a lo largo de mi vida personal y laboral, iniciada hace más de 25 años en el campamento minero de El Salvador y que hoy inicia un paréntesis”, expresó.

“También quiero darles las gracias a todos por el tiempo compartido y el respeto que muchos de ustedes me prodigaron. Han sido años de conocer el fútbol femenino, de transmitir la pasión, talento y esfuerzo de sus competidoras, de ver sus progresos, y de crecer profesionalmente en eventos como Copas América, Copas del Mundo y transmisiones internacionales, todos proyectos que atesoro personal y periodísticamente”, complementó.

Para cerrar, Herman Chanampa dejó las siguientes palabras: “Especialmente, quiero agradecer el apoyo y contención de mi familia, de mis dos hijas, desde siempre y con mayor razón ahora. Hasta la próxima”.