Guarello contraataca con todo contra Felicevich por la polémica del libro: “No me vengan a decir que no pidieron plata... se quedaron esperando una oferta”

Un nuevo capítulo en la polémica surgida por la no aparición de los futbolistas Gary Medel, Alexis Sánchez y Arturo Vidal en el libro “Héroes y Leyendas del Deporte Chileno”. Esta vez el periodista Juan Cristóbal Guarello contraatacó contra el empresario Fernando Felicevich, representante de los tres jugadores mencionados y quien había acusado al hoy panelista de Radio Agricultura de faltar a la verdad al referirse a este caso.

A través de un comunicado firmado por su empresa Vibra Marketing, FF descartó que Medel, Sánchez y Vidal hubieran pedido dinero para aparecer en el mencionado libro. Del mismo modo, manifestó que “personajes como Guarello terminan desprestigiando el periodismo mucho más de lo que ya está”.

Y este lunes, en la edición de las 14:00 horas de “Deportes en Agricultura”, el aludido Guarello volvió a manifestarse y se lanzó con todo contra el agente argentino. “El viernes se supo lo de la negativa de Gary Medel, Alexis Sánchez y Arturo Vidal de aparecer en un libro de una fundación, sin fines de lucro, que hace proyectos educacionales para gente vulnerable, para que quede claro, porque Gary Medel estaba hablando de que iban a hacer un negocio”, partió contextualizando.

“¿Qué ocurrió? Este libro quedó tan bueno, que finalmente fue comprado por el Ministerio de Educación en la época de Piñera, para que no digan que aquí hay una cosa política. Esto es un libro transversal, no tiene contenido político y quedó tan bonito que fue comprado en la época de Piñera y hoy está en las bibliotecas de colegios y en las bibliotecas públicas”, continuó.

Tras ello, entró en detalle respecto a las tratativas entre los autores del texto (la editorial SM) y la agencia Vibra. “Los autores del libro, alertados de la maña que había en ciertas figuras del deporte, porque ya había tenido problemas (Nicolás) Olea, que hoy trabaja en RedGol, al escribir la biografía de Alexis, decidieron preguntar para evitar problemas. Le escribieron al ‘Chino’ Ríos y el mismo ‘Chino’ Ríos les dijo ‘denle’... le preguntaron a (Cristián) Ogalde por Bravo y Bravo terminó en la portada... y le escribieron un mail a Fernando Felicevich, y éste le derivó la responsabilidad a un señor Enrique González, gerente de marketing de Vibra. No le preguntó a los jugadores”, expuso.

“Este señor González le contestó al editor Sergio Tanhnuz lo siguiente, el 8 de mayo de 2017. Cito textual: ‘Fernando me reenvió tus correos. Finalmente no vamos a participar con nuestros jugadores en vuestro proyecto, pues como te comenté ya estamos con algunas ofertas para proyectos editoriales y hoy vamos a privilegiar el análisis de esas ofertas’. Felicevich ayer, donde me nombra en su declaración pública, dice que nunca pidieron dinero, pero sí habla de ofertas, siendo que nunca se les hizo una oferta, se les preguntó si podían aparecer dos dibujitos y dos líneas por cada jugador... ¿por qué habla de ofertas? Lo que yo infiero, es que se dijeron ‘como ustedes no nos hicieron ninguna oferta, vamos a participar en otros proyectos donde sí hay ofertas’. No habla de ofrecimientos, habla de ofertas. Y la Fundación dijo ‘si esto es oferta, chao. Y como después la gente va a preguntar por qué no están los tres jugadores, pongamos esta aclaración’. Pasaron los años, nunca le importó a los jugadores ni a Felicevich, pero ahora que explota sale Alexis diciendo que le hubiera encantado estar, pero cinco años después, Felicevich dijo que ellos nunca se niegan a nada, pero cinco años después”, prosiguió.

La portada del libro "Héroes y Leyendas del Deporte Chileno" Foto: SM

En la misma línea, Guarello sostuvo que “si en Vibra nunca se niegan a nada, ¿por qué se negaron? Estamos hablando de una fundación sin fines de lucro, las ganancias del libro iban todas a proyectos educativos, quedó tan bueno el libro que fue a las bibliotecas y lo compró el Ministerio de Educación. Entonces, no me vengan a decir a mí que no pidieron plata, pero se quedaron esperando una oferta, claramente lo dice el correo. Y yo le pregunto a Alexis, Medel y Vidal, que se expresa a través de memes, volvimos a la época de las cavernas, casi con pinturas rupestres, o sea, no es capaz de articular un argumento, a menos que se lo escriban en Vibra… les pregunto ¿qué otras cosas no les consultan en Vibra? Porque aquí no les preguntaron. ¿En qué otros proyectos toman decisiones por ustedes y no les preguntan? Yo me empezaría a preocupar”.

Al insistir en su argumentación, el también rostro de Canal 13 y DirecTV estableció que “un gerente de Vibra, mandatado por Felicevich, dijo que no les interesaba aparecer, porque tenían otras ofertas. Nunca se les hizo una oferta, se les preguntó si podían salir. Entonces, aquí no vengan a engrupir. Y si Alexis estuvo tan enojado, tuvo varios años para decirlo. El libro quedó muy bonito, son 120 deportistas, salen personajes del deporte como Raúl Choque, Anita Lizana, Manuel Plaza, Marcelo Ríos, Fernando González, Nicolás Massú, Claudio Bravo, Elías Figueroa”.

Por último, Guarello aprovechó de dejarle el siguiente recado al empresario argentino: “El señor Felicevich dice que yo le hago mal al periodismo. No Felicevich, los que le hacen mal al periodismo son aquellos que a usted le tienen miedo o que tienen demasiada cercanía con usted. Y entre ellos quiero ubicar a un señor que se llama Maks Cárdenas, que andaba de fiesta con los jugadores en la Copa América, que obsequiosamente empezó a subir cabezas de pescado a Twitter y que ni siquiera sabe poner la tilde en su apellido”.