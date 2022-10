Matías Fernández cuenta cómo ha vivido el caso Byron Castillo en Ecuador: “Siempre está la broma en el camarín, pero yo me lo tomo con humor”

El futbolista chileno Matías Fernández Cordero, quien vive días felices tras conquistar la Copa Sudamericana 20222 con Independiente del Valle, contó cómo ha vivido el caso Byron Castillo viviendo en suelo ecuatoriano.

En entrevista con Radio ADN, al lateral derecho formado en Santiago Wanderers le preguntaron si es que ha sentido algún tipo de hostilidad por este asunto, ante lo que partió respondiendo lo siguiente: “la verdad es que la gente de la dirigencia, en su momento, tuvo un poco de resquemor por ese motivo, porque pensaron que iba a ser difícil tenerme aquí, pero sinceramente no he sentido nada de eso”.

Eso sí, reconoció que entre sus compañeros, sobre todo de parte de los argentinos, sí ha recibido bromas por esta situación, aunque remarcó que el asunto no pasa de ser algo en tono de humor.

“En el camarín sí hay molestias, de los argentinos también. Hay seis argentinos y los demás son todos ecuatorianos, entonces siempre está la broma en el camarín, pero yo me lo tomo con humor, me recibieron súper bien, la gente en Ecuador y la gente del club me recibieron como uno más, gracias a Dios no he recibido nada de eso y espero que se mantenga así”, comentó.

Fernández y la Roja

Por otro lado, a Matías Fernández le preguntaron si es que se ilusiona con vestir la camiseta de la Roja, dado su buen presente con Independiente del Valle ganando la Copa Sudamericana y considerando el déficit que exhibió la Selección justamente en el puesto de lateral derecho, en la reciente gira por Europa.

“No he recibido nada aún, tengo la ilusión de poder estar, pero me concentro más en seguir trabajando. Esto sale cuando uno hace las cosas bien. Me quedan un par de cosas por lograr acá en Ecuador. Me preocupo del presente y lo que venga será recibido de la mejor forma. Lo más lindo es representar a tu país”, fueron sus palabras al respecto.