Goldberg crítica a los jugadores de la U: “Reclamaron y pidieron falta por todo”

Rodrigo Goldberg, exfutbolista de Universidad de Chile y actual comentarista deportivo, hizo una fuerte crítica a los jugadores de la U por la actitud que mostraron ante el equipo arbitral, en la controvertida derrota 3-2 ante Audax Italiano.

“Me preocupa es que hoy estemos viendo una suerte de histeria colectiva de persecuciones y no se está viendo el meollo del asunto. ¿La U está donde está por los árbitros? Yo creo que no. ¿Se equivocó Hermosilla? Creo que sí. Pero ayer me pasó en un minuto, y quiero recordar lo dicho por Igor Ochoa, que Ronnie (Fernández) tenía que ser más jugador y menos abogado”, dijo el “Polaco” en la edición de este martes de “Al Aire Libre” de Cooperativa.

“Llegó un minuto en que era reclamo, reclamo, reclamo, incluso ganando, cuando más tienes que mantener el ritmo de tu partido, no distraerte, empezaron las magnificaciones, el griterío, que cóbrame esta falta, que muestra amarilla. Y algunas de ellas, repetían la imagen y era vergonzoso. De repente los tocaban y se llevaban la mano como si los estuvieran operando, la magnificación era sorprendente”, complementó.

En la misma línea, el exgerente deportivo de Azul Azul expresó que “uno dice ‘eso que estás ganando’. En ese momento debes tener la fiesta en paz, pero se dedicaron a reclamar y al final terminas perdiendo un partido que habías dado vuelta, un partido súper complejo”.

“Me llamó poderosamente la atención que los jugadores se salieron del partido, reclamaron y pidieron falta por todo. Después uno dice ¿influyó en el partido? Probablemente, pero pensar que los arbitrajes condicionan... La U no está así por los arbitrajes”, cerró.