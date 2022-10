Técnico de la U denuncia que árbitro insultó “con palabras de grueso calibre” a uno de sus jugadores

El técnico de Universidad de Chile, Sebastián Miranda, criticó fuertemente al árbitro que dirigió en la derrota de sus pupilos por 3-2 ante Audax Italiano, denunciando también que el colegiado lanzó palabras “de grueso calibre” contra uno de sus jugadores.

Según consigna Cooperativa, el técnico Azul apuntó contra Ángelo Hermosilla, asegurando que insultó al delantero universitario, Felipe Gallegos , añadiendo también que su desempeño dejó muchas dudas y “buscó ser protagonista” del partido.

“Lo que molesta es que agreda verbalmente a mis jugadores, eso no lo voy a permitir. Y con palabras de grueso calibre, a Felipe Gallegos. Eso es grave . Que le diga a un jugador ‘quédate callado malo ...’ creo que no corresponde, menos de una autoridad. Por eso se arma el problema después del partido”, aseguró Miranda.

(Foto: Photosport)

El técnico Azul manifiesto que “independiente de los cobros, que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, él provoca todo lo que pasa al final. No me parece que una autoridad, un árbitro, le responda así a un jugador”

Miranda aseveró que “cuando el árbitro es protagonista, no es una buena señal”, añadiendo que en el caso de Hermosilla, “los cobros me dejan muchas dudas, sobre todo la del segundo gol de Audax”.

“Para mí fue falta. En la cancha me dio la sensación, y después de ver las imágenes en el camarín, para mí es falta. Si lo va a revisar, es porque de arriba (VAR) tienen dudas, creo que la situación era para anular. No entiendo qué es lo que no vio” añadió.

Respecto a la jugada del arquero Cristóbal Campos que terminó en penal, aseguró que dicho cobro era interpretable.