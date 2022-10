“Líder de la rebelión marsellesa”: contundentes elogios para Alexis Sánchez tras su actuación estelar en la Champions

Alexis Sánchez volvió a maravillar en el Olympique de Marsella. El delantero chileno anotó su primer gol con la camiseta del cuadro francés en la Champions League y lideró la remontada para golear por 4-1 al Sporting Lisboa.

Tras su destacada actuación, el tocopillano se llenó de elogios por parte de la prensa europea. Por ejemplo, la cadena RMC sostuvo que “Alexis Sánchez negoció a la perfección su inicio de partido ante el Sporting. Preferido en lugar de Luis Suárez en la vanguardia del ataque, el chileno de 33 años anotó un gol lleno de oportunismo”.

En tanto, Eurosport publicó: “Un gesto que cambia por completo el rumbo ya que sacó del partido al portero. El Niño Maravilla continuó su esfuerzo hasta el final sin darse por vencido. Sin embargo, hubo suficiente. Acabó provocando el cuarto gol, pero luego falló lo inevitable (83º). En definitiva… Más que nunca líder y alma de este equipo”.

Por su lado, FranceTV comentó: “El chileno, hiperactivo como siempre, vio recompensado su esfuerzo y sus muchas carreras en el inicio del partido firmando el primer gol del Marsella en esta temporada”.

Footmercato también se sumó a los elogios con las siguientes palabras: “Líder de la rebelión marsellesa tras el empate, empujó a sus compañeros a venir y mirar muy alto a los lisboetas, provocando así los errores de Adán (86º). Un partido completo no recompensado en su justo valor a pesar de su gol”.

La felicidad de Alexis

Tras la goleada sobre el Sporting, el propio Alexis tuvo palabras acerca de su desempeño. “Estoy feliz por mis compañeros, entramos concentrados. Era un partido importante, salimos con la cabeza alta, pero tenemos que mejorar y aprender mucho. Me gusta ayudar al equipo, ir creciendo con los jugadores”, declaró a ESPN.

“Estamos para ayudar al equipo. Jugando como siempre dependo de los que están atrás de mí. Es muy difícil, porque voy al espacio para allá o por acá constantemente, y muchas veces no te meten balones. Yo siempre he jugado atrás y siempre tratando de meter balones, para el uno contra uno. Ahora dependo de que me entreguen balones a mí. Es más difícil, pero estoy a disposición del equipo para tirar el carro hacia adelante”, complementó.