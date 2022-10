Quinteros discrepa con lo del buen arbitraje de Tobar: “Tendría que haber expulsado a Montes y Saavedra metió un planchazo para naranja”

Pese a la igualdad sin goles, el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica en el Estadio Monumental ofreció un buen espectáculo en términos futbolísticos. En ese contexto, varios destacaron el cometido del árbitro Roberto Tobar, por no cortar el juego y permitir un buen ritmo del partido.

En la transmisión oficial del encuentro en TNT Sports destacaron el desempeño de Tobar, como también lo hizo el entrenador de la UC Ariel Holan. Sin embargo, desde la vereda de Colo Colo, el DT Gustavo Quinteros se mostró en una línea contraria.

En conferencia de prensa, al técnico albo le preguntaron por el “buen arbitraje de Tobar”, ante lo que respondió lo siguiente: “No coincido con eso de buen arbitraje. Tendría que haber expulsado a Montes y Saavedra metió un planchazo para naranja. Son opiniones que podemos tener distintas y hay que respetar”.

Además, el entrenador del “Cacique” sostuvo que “me parece bárbaro que deje jugar, pero hubo situaciones que eran amarilla. Montes era segunda amarilla. Unos dicen que dirigió bien, yo digo que no. Me gusta mucho cuando dejan seguir la jugada, pero cuando las faltas son reiteradas y si corresponde roja también”.

Firme en Colo Colo

Otro asunto que Quinteros abordó en su conferencia, fue el tema de los ofrecimientos que ha recibido desde distintas latitudes. El último en conocerse fue el de Independiente de Avellaneda.

“Me han llamado dirigentes para dos selecciones, equipos de Arabia, de Sudamérica, de otro fútbol acá cercano. A todos les dije lo mismo. Estoy en Colo Colo, pienso en Colo Colo, quiero ser campeón con Colo Colo”, manifestó al respecto.

“Todas las intenciones me ponen orgulloso, que suene mi nombre, me motiva más, pero hoy estoy totalmente enfocado en Colo Colo. Si hay alguna opción será analizada, pero hoy no pienso en otra cosa que cumplir el objetivo. Después veremos. Siempre la prioridad va a ser Colo Colo”, complementó.