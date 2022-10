Kristel Köbrich: “Hay que trabajar y ser constante en esto, si no, no seguiríamos en lo más alto durante tantos años”

Luego de la primera semana de competencias en los Juegos Suramericanos de Asunción, la delegación chilena más numerosa de la historia ha tenido muy buenos resultados, consiguiendo medallas que la encaramaron hasta el podio de los Odesur, por encima de las expectativas planteadas, que apuntan a rematar en el Top 5 ante potencias como Brasil, Colombia o Argentina.

Parte del éxito de las jornadas iniciales se debe a la valiosa cosecha en el remo, que acumuló seis oros, mientras que en la natación, nuevamente el emblema fue Kristel Köbrich (37), quien con una presea dorada y dos de plata volvió a hacer un importante aporte para el Team Chile.

Por eso, la laureada nadadora analiza un año competitivo intenso, anticipando un futuro en el que pretende seguir entreverada en la élite mundial.

¿Cómo analizas esta participación en Asunción? ¿Se cumplieron las expectativas?

-Fueron unos Juegos Suramericanos súper intensos, pero muy buenos. Quedamos muy conformes, con los tiempos y con las medallas, así que estamos felices.

¿Cómo te has sentido en las competencias? Se da por descontado que aún tienes sed de gloria y hambre por los resultados, ¿pero aún hay ganas de seguir entrenando?

-Me sentí súper cansada, pero eso había que dejarlo de lado. Sabíamos que iba a ser difícil e incómodo, por la fecha y la temporada en que estamos, pero había que acomodarse y dar el 100 por ciento. Eso buscamos y por eso salieron las cosas bien... Claro que hay ganas, si no... ¡Le estaría haciendo perder el tiempo a mi equipo! Hay que trabajar y ser constante en esto. Si no, el tiempo pasa en vano y no seguiríamos en lo más alto durante tantos años. La élite es así: la disciplina, la responsabilidad, la dedicación y, por sobre todo, la pasión hacen que siga haciendo lo que me gusta.

¿Qué tan importante es esta competencia, considerando que seguramente el gran objetivo a mediano plazo son los Panamericanos de Santiago?

-Este año, el Mundial era muy importante y pudimos tener otra final más, eso fue increíble e histórico. Y después de eso, había que competir acá. Y fue importante, pero sabemos que el próximo año es muy importante, porque se abre el período de clasificación para los Juegos Olímpicos de París, está el Mundial de Natación en julio y los Panamericanos en Santiago. Todo es importante y vamos a trabajar para todo.

¿Asunción te suma entusiasmo u optimismo para Santiago 2023?

-Sí, claro. No sólo Asunción, cualquier competencia por Chile es motivadora. Es un honor y un orgullo poder aún hacerlo. Es un placer, aún sabiendo que es una responsabilidad enorme, y estoy muy agradecida por eso.

¿Hasta cuándo te proyectas compitiendo en la élite?

-No sé, vamos paso a paso. Ahora estamos volviendo de un torneo y cerrando un año increíble, pero sabemos que el próximo es súper cargado y queremos seguir ahí, arriba.