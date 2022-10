Solabarrieta y el inminente fichaje de Diego López en Verona: “En el fútbol depende de cómo la vendas”

Diego López, director técnico uruguayo que hace un mes fue despedido de Universidad de Chile por malos resultados, está a un paso de convertirse en el nuevo entrenador del Hellas Verona, elenco que se encuentra en la parte baja de la Serie A de Italia.

Ante aquella situación, el periodista de ESPN Fernando Solabarrieta manifestó que esta inminente nueva oportunidad laboral para el charrúa se da más por factores de marketing o su buen representante, más que por sus méritos profesionales.

“Con muchísimos menos partidos que López y Escobar, Miranda ya tiene más puntos. Eso por un lado. Ahora, en el fútbol depende de cómo la vendas, mañana firma por el Verona Diego López”, dijo Solabarrieta en la edición de ayer lunes de “ESPN F90″.

Ante dicha afirmación, su compañero de panel Marcelo Barticciotto le preguntó: “¿Haber dirigido mal en la U lo hace un mal técnico?”. Frente a dicha consulta, el conductor del programa respondió: “Hace dos años que no dirige, aquí vuelve a dirigir y lo hace muy mal y ahora va a Italia...”.

Tras ello, Luka Tudor puso sobre la mesa el conocimiento que existe sobre la figura de López en el mercado italiano. Además, Patricio Yáñez recordó el caso del venezolano Rafael Dudamel, quien tras salir de la U por malos resultados fue campeón en Colombia con el Deportivo Cali.

Solabarrieta insistió en su punto y estableció que “el tema es cómo la vendas y qué tan buen representante tienes, porque cuesta creer que un técnico que hace dos años que no dirige, que llega a un club grande y saca seis puntos de treinta, qué pasa después de eso, viene un equipo de la Primera División de Italia y lo contrata?”.

“Pero había sido campeón con Peñarol también. No estoy justificando nada, pero he visto muchos años de técnicos que no le pueden entrar a un equipo y que después tienen otra opción y les va bien”, apuntó el “Pato Yáñez”.

“Esa está bien… pero la real es que tiene buen representante”, respondió y cerró la discusión Fernando Solabarrieta.