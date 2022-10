El Mundial ya no va por TVN: El canal estatal pierde una racha de 52 años transmitiendo la cita deportiva

Un golpe inédito en la televisión chilena, específicamente para TVN, ya que por primera vez en 52 años interrumpidos –desde el Mundial de México 1970– no podrán transmitir la Copa del Mundo. Esto, debido a que Chilevisión y Canal 13 obtuvieron los derechos para llevar por sus canales la cita deportiva más importante del fútbol.

Mega y TVN negociaban cada uno por su lado y no obtuvieron buenas noticias. Desde el canal estatal señalaron que “Estaríamos felices si deciden darnos la posibilidad de compartir los derechos del Mundial” , esto, es la opción de comprar algunos de los partidos. No obstante, aclaran que “hasta el momento, no hemos recibido ninguna noticia sobre ello” .

LEER MÁS: ¿Vas a Qatar? Pon atención y sigue estas recomendaciones en la Copa del Mundo

Durante esta tarde, ambos canales que participarán de las transmisiones deberían dar a conocer el detalle de los partidos que emitirán del Mundial de Qatar.

TVN, por su lado, tendrá la tarea de las transmisiones exclusivas de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, lo que en su momento provocó la molestia de los otros canales de la televisión abierta.