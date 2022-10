La furia eterna de Iron Mike: Tyson ahora pelea por la bolsa y los derechos de una “biopic” sobre su vida turbulenta

Aunque Mike Tyson llegó a consagrarse bicampeón de Peso Pesado en una época de formidables púgiles, su historia deportiva quedó marcada por aquel insólito episodio de cuando mordió la oreja de Evander Hollyfield en una pelea en Las Vegas hace 25 años , así como por una vida licenciosa y violenta fuera del ring. Si la furia fue un rasgo distintivo de su comportamiento, ahora esa ira se reactiva frente al anuncio de una biopic que amenaza llevar a los tribunales si la plataforma Hulu no negocia la autorización respectiva de su parte.

Iron Mike pretende cobrar esos derechos, pese a que en Estados Unidos la normativa no obliga a hacerlo y muchas series y películas basadas en la realidad se graban sin la venia de los personajes. Su título es “Mike”, bajo la dirección de Craig Gillespie (Yo Tonya y Cruella) y Trevante Rhodes encarna al peleador.

Tyson denunció “una flagrante apropiación cultural” cuando se inició y ahora lanza golpes más demoledores. “No dejes que Hulu te engañe. No apoyo su historia sobre mi vida. No es 1822. Es 2022. Me robaron la historia de mi vida y no me pagaron”, escribió en sus redes sociales. Y luego reveló que “Hulu trató de pagarle millones a mi hermano Dana White (presidente de UFC) sin ofrecerme un dólar para promover que su amo de esclavos se hiciera cargo de la historia de mi vida. Lo rechazó porque honra la amistad y trata a las personas con dignidad”.

Iron Mike, por la bolsa o la vida

El dinero siempre conflictuó al campeón: en 2003 se declaró en bancarrota tras recaudar US$30 millones en algunas de sus peleas y cerca de 300 millones en toda su carrera. Con la perspectiva de sus 56 agitados años, hoy no justifica nada –ni siquiera los tiempos de cárcel a causa de una violación- pero confiesa que a menudo “mi corazón no estaba en el boxeo, pero necesitaba el dinero”, y que “una vez que salí de prisión, la diversión realmente murió”.

Por su parte, la productora ejecutiva Karen Gist explicó que “sólo queríamos contar una historia imparcial y que la audiencia decidiera lo que piensa o siente. Desafiar lo que la gente cree que sabe sobre Mike y esperar que salgan de la serie con algo más en lo que pensar”. En rigor, ya debiera estar a un paso del play en el streaming, a menos que Tyson defina el último “combate” por nocáut y cambie el veredicto en los tribunales…