Roberto Tobar se prestó para el juego y terminó expulsando a Claudio Borghi en “Todos Somos Técnicos”

Roberto Tobar, quien es considerado por gran parte del medio futbolístico nacional como el mejor árbitro del país, brindó una extensa entrevista en el programa “Todos Somos Técnicos” e incluso se prestó para el habitual juego que se hace en dicho espacio de TNT Sports.

Al despedirse y agradecer la “buena acogida” del panel, Claudio Borghi irrumpió con sus ya habituales exclamaciones con doble sentido, lo que llevó a Tobar a tomar la tarjeta roja y expulsar al “Bichi”. La jocosa escena no tardó en hacerse viral en redes sociales.

Más allá de aquel momento de broma, el juez FIFA entregó importantes confesiones sobre su presente en el referato. “Estoy enfocado en, como gremio, hacer buenos arbitrajes para terminar de la mejor forma el torneo. Es tarea de todos querer esto y no influir en nada. Estoy viviendo un momento de bastante reflexión sobre el final de mi carrera”, declaró.

En la misma línea, Tobar hizo su mea culpa respecto a su ausencia en la nómina de árbitros para el Mundial Qatar 2022. “No pasé un momento personal bueno, que me llevó a bajar mucho el nivel. La pandemia me afectó bastante y tuve problemas familiares que me impidieron estar al cien por ciento. Necesitaba volver a mi nivel, el que todos conocían, y fui importante en partidos clave”, sostuvo.

Su admiración por Valdivia

En otra arista, a Roberto Tobar le preguntaron qué jugador lo maravilló dentro de un campo de juego, tomando en cuenta su extensa y prestigiosa carrera como árbitro. Su respuesta fue Jorge Valdivia.

“Siempre fue un jugador indescifrable para las defensas”, destacó y agregó que “cuando estaba de espaldas al arco adversario, cuando estaba de frente, siempre te entregaba una pelota ilógica, eso a todo el mundo del fútbol que le apasiona esto, le maravillaba”.