“Saltan las alertas y sospechas”: acusan a Daúd Gazale por irregularidades en rifa on line

Daúd Gazale, experimentado futbolista que actualmente milita en General Velásquez -elenco de la Segunda División profesional-, fue acusado por irregularidades en una rifa que implementó a través de sus redes sociales.

Tal como se ha hecho en otros casos con inmuebles o automóviles, Gazale decidió rifar su Jeep Wrangler del 2019 de manera on line. Para aquello, según informó Meganoticias en un reportaje sobre las “rifas sin ley”, el exselecionado nacional puso a la venta 5 mil tickets a $10.000 cada uno.

Sin embargo, al no llegar a esa meta de 5 mil boletos, el delantero de 38 años decidió bajar la cifra a 3.700 tickets. Pero ahí vinieron los problemas, según quienes le compraron números. “Llegó la segunda fecha y resulta que no se alcanzó el quórum. Varios empezamos a preguntarnos por WhatsApp sobre qué pasaba ahora y Daúd nos respondía que le mandáramos el número de orden de compra y que le mandáramos un correo para la devolución”, declaró Esteban Bustos, uno de los compradores.

Pasaron meses y ya era un hecho que la rifa no se pudo concretar por no alcanzar la meta de números vendidos. Sin embargo, tampoco hubo mayores novedades del proceso de devolución de dinero.

En ese contexto, Gazale creo un grupo de WhatsApp para atender a los afectados. “Decía que es difícil la devolución porque son 900 tickets vendidos y que tenía que ubicar a cada persona. En el grupo no éramos más de 100 o 150. En ese momento, saltan las alertas y sospechas que hay algo que no está funcionando muy bien”, comentó Bustos.

“Dificultades tecnológicas”

Fuera de cámara, según lo que consignó Meganoticias, Gazale negó “malas intenciones” y confirmó que el sorteo no se pudo llevar a cabo por no llegar a la meta de tickets vendidos. Ante eso, aludió “dificultades tecnológicas” respecto al hecho de no poder concretar la devolución.

Ante dichas afirmaciones de Daúd Gazale, Esteban Bustos manifestó lo siguiente: “No puedo decir que hay una mala intención, pero tampoco puedo asegurar de que no la haya. Son 10 mil pesos por persona y la gente va a decir ‘no me voy a preocupar por esos 10 mil pesos’. Pero, si él mismo dice que en un principio son 900 y después dice que son 1.200 tickets vendidos es una cantidad no menor que se recauda”, concluye Bustos.