Juvenal Olmos en retrospectiva: “Sé que había talentos en mí que llegaron verdes a la Selección”

Juvenal Olmos, el último director técnico nacido en Chile que estuvo a cargo de la Roja adulta masculina, repasó lo que fue esa difícil etapa al mando de la Selección, en la que sufrió tanto desde lo profesional como en lo personal.

Durante su participación en el programa “Sabor a Gol”, Olmos rememoró lo que fue su experiencia como DT de la Roja, en conversación con Esteban Paredes y el chef Tomás Olivera.

En dicho contexto, el hoy comentarista recordó cómo Manuel Pellegrini fue uno de los pocos que le advirtió de las dificultades que podía tener para él asumir tamaño desafío. “Conversamos, pero no me felicitó. Me preguntó si estaba seguro de dirigir a La Roja: ‘Juvenal, tienes toda una carrera por delante, solo llevas cuatro años dirigiendo’. No me arrepiento de haber tomado a Chile. Aunque sé que había talentos en mí que llegaron verdes a la Selección”, manifestó.

En ese sentido, quien fuera campeón como jugador y entrenador con la UC sostuvo que “las decisiones uno las toma y no las puede revertir, aún cuando la decisión derivó en algo triste de mi vida. La Selección es una especie de olla a presión donde la única válvula de salida es el técnico. Hay un partido donde todo el estadio empezó a corear en mi contra: ‘Olmos, CTM (sic), por tu culpa no vamos al Mundial’”.

Justamente sobre el mal clima en su contra y las enormes dificultades que eso le acarreó, Olmos explicó que “mi vida se comenzó a transformar. Me empecé a quebrar y terminó con mi salida de La Roja. Esto me generó crisis de pánico. Me quedé un año en la casa, sin salir ni trabajar. Estuve en terapia por varios meses”.

Por último, Juvenal Olmos fue enfático al descartar un hipotético regreso a la banca de la Roja. “Si me ofrecieran la Selección hoy en día no la tomaría. Hay momentos y tiempos, y mi tiempo de vedette como DT ya pasó. Hay otros técnicos más capacitados que yo, que están veloces y rápidos. Yo tendría que volver a meterme en un sistema. Entrenar es pensar como entrenador. No pienso como entrenador, pienso como analista de TV. Tengo otros roles dentro de mi cabeza”, declaró.