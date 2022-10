La “lección” de Holan a Miranda tras el Clásico Universitario: “Los partidos se ganan y se pierden en la cancha”

Tras el pitazo final que sentenció la igualdad 2-2 entre la UC y la U en Rancagua -y con ello el paso de los azules a las semis de Copa Chile-, Ariel Holan se acercó a Sebastián Miranda para hacerle algunos reparos respecto a situaciones ocurridas en el contexto de este controvertido frente a frente.

El entrenador de los cruzados le reprochó a Miranda ciertas actitudes tanto de su cuerpo técnico como de sus jugadores, en la polémica suscitada a raíz de los incidentes que obligaron a suspender el clásico disputado en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

“Les voy a decir una lección. Los partidos se ganan y se pierden en la cancha y aquí hablaron de más. Nosotros estamos totalmente solidarizados con ustedes”, le partió manifestando Holan a su par de Universidad de Chile, lo que quedó registrado por las cámaras de TNT Sports.

“Eso no corresponde, porque eso no es fútbol, entonces ustedes no se pueden meter con cosas con las que no tememos que ver nosotros ni los jugadores. Es la única lección que te digo”, complementó el DT argentino. Ante dichas palabras, Miranda sólo atinó a asentir y despedirse cordialmente de su colega.

Más allá de eso, Holan le expresó sus buenos deseos al joven entrenador de los azules. “Ahora que lo disfruten y que les vaya bien”, le dijo.