Unión Española no acepta reprogramación y exige puntos del partido ante la U

Union Espanola vs Universidad de Chile, campeonato 2022 Futbol, Union Espanola vs Universidad de Chile. VigŽsimo primera fecha, campeonato Planvital 2022 El jugador de Union Espanola Rodrigo Pi–eiro, derecha, disputa el balon con Israel Poblete de Universidad de Chile, durante el partido de primera division realizado en el estadio Francisco Sanchez Rumoroso de Coquimbo, Chile. 07/08/2022 Hernan Contreras/Photosport Football, Spanish Union vs University of Chile. Twenty-first date, Planvital 2022 championship The player from Union Espanola Rodrigo Pi–eiro, right, disputes the ball with Israel Poblete from Universidad de Chile, during the first division match held at the Francisco Sanchez Rumoroso stadium in Coquimbo, Chile. 07/08/2022 Hernan Contreras/Photosport (HERNAN CONTRERAS/PHOTOSPORT/HERNAN CONTRERAS/PHOTOSPORT)