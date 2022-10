De mal en peor: 3 bajas en la UC y uno en duda para el duelo pendiente ante Unión Española

El actual tetracampeón del fútbol chileno no lo ha pasado bien estos días, no solamente por su bajo nivel de juego y la eliminación de Copa Chile, sino que también por las bajas en jugadores para enfrentar este miércoles 19 de octubre a la Unión Española.

Este cotejo entre Cruzados e Hispanos es el duelo pendiente de la fecha 17 del Campeonato Nacional PlanVital 2022, ya que en ese entonces fue suspendido por el estado de la cancha, dado que horas antes había jugado la Selección Chilena de Rugby contra Estados Unidos.

La mala noticia del central charrúa, Kagelmacher, se suma a las bajas de Branco Ampuero e Ignacio Saavedra; ambos suspendidos. El otro jugador que preocupa en la precordillera, es el exFlamengo Mauricio Isla, debido a que presenta una sobrecarga muscular .

Mañana saldrán a la cancha los 11 de Ariel Holan contra los 11 de Gustavo Canales. Tanto la UC (7mo lugar) como la UE (9no lugar) irán en busca de acercarse más al puesto (entre el 4to y 7mo lugar) que garantice su estadía en Copa Sudamericana.