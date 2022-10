Jaime García: “Soy un tipo que da una, dos, tres, cuatro, cinco oportunidades, no soy mano dura”

A pesar de que tras su destacada temporada con Ñublense ya comenzó a despertar el interés de algunos clubes, entre ellos Audax Italiano, de momento Jaime García no piensa en una salida de la banca del cuadro chillanejo.

Es que el propio técnico de los “Diablos Rojos” aseguró que no dejaría al equipo por nada en estos momentos, ni siquiera si lo llamaran de Colo Colo, Universidad de Chile o Universidad Católica.

“Si me ofrecen ir a la U, Colo Colo o la UC para ir a fin de temporada, elijo Ñublense. Respetaré mi contrato, y luego de que termine podría elegir (...) Cuando te pasan un Ferrari hay que saberlo manejar, porque no es fácil. Pero cuando te pasan un auto como Ñublense, que vas construyendo año a año y está sólido, tampoco lo vas a querer soltar. Y piensas: ¿por qué no puede ser otro grande?”, declaró en el nuevo capítulo del programa “Sabor a Gol” que emitirá TNT Sports.

“Me gustaría poder llegar a una Copa Sudamericana y hacer crecer la institución, que sea fuerte en el momento en que me vaya. Dejar el nombre bien puesto de Ñublense. Sin embargo, para ir a la Libertadores; a la Sudamericana, hay que crecer en varios aspectos: en la plantilla, viajes, etc. Porque hay que competir contra gigantes del continente. Hay que prepararse bien, no es llegar y que te pidan algo que no se puede hacer realidad”, añadió.

Además, sostuvo que “el haber sido jugador y haber vivido mucho en la banca, me ha ayudado a entender cómo se sienten mis jugadores actuales. Cuando se mandan embarradas, saber cómo llegar a ellos. Trato más de recuperar a los jugadores que echarlos. Soy un tipo que da una, dos, tres, cuatro, cinco oportunidades, no soy mano dura”.

Por último, manifestó que “protejo mucho al jugador. Si perdemos, la culpa es mía. Yo hice un cambio que a lo mejor fue errático. Siempre me he echado la culpa porque creo que tiene que ser así, sino el jugador te toma mala y en tres partidos estás fuera”.