“Hay muchas cuestiones que valorar”: Cagigao pone en duda su continuidad en Chile

El español Francis Cagigao, director deportivo de las selecciones nacionales, puso en duda su continuidad en nuestro país, a raíz del proceso de elecciones de directorio de la ANFP que se llevarán a cabo el próximo martes 8 de noviembre.

“Yo no sé si voy a continuar, hay muchas cuestiones que valorar y tengo que ser respetuoso con el proceso que hay en la ANFP. Si después del proceso me toca hablar para quedarme, habrá varios puntos sobre la mesa que también me interesan a mí”, declaró Cagigao en entrevista con ESPN.

En la misma línea, el exfuncionario del Arsenal estableció que “no es cuestión de que solo quieran contar con uno, yo también tengo mi forma de pensar y mi opinión de cara al futuro. Todo lo tengo que valorar con mi familia, que está muy lejos y eso es importante para mí”.

Eso sí, Cagigao, quien tiene contrato hasta diciembre de 2022, manifestó que “yo voy a seguir el proceso, pero desde mi posición. Está claro que siga o no siga, yo tengo que seguir trabajando hasta la finalización de mi contrato, como si fuera a seguir por 20 años”.

Respaldo absoluto a Berizzo

Por otro lado, Francis Cagigao se refirió al complejo presente que atraviesa la Roja masculina adulta. “Entiendo que el trabajo de un técnico, y en la situación que tenemos ahora, es complicado. Tienes una situación que sabes que tienes que regenerar, pero a la vez ya tienes que competir y ganar. Es un ensamblaje, es hablar como de un buen vino, debes tener mucho cuidado con los porcentajes. Es importante que algo de esa regeneración ya empezó con Martín Lasarte, como con Joaquín Montecinos y Marcelino Núñez, que ya empezaron a jugar y se establecieron un poquito, aunque nadie debe sentirse fijo”, sostuvo.

Tras ello, planteó su respaldo absoluto a la labor de Eduardo Berizzo. ”Los partidos y los puntos empezarán dentro de muy poco y Eduardo necesita ver jugadores, cómo respondían algunos. Luego, sobre la marcha, verá cómo responden otros. Nos queda menos tiempo de experimento y estamos cerca de la prueba real, pero no tengo ninguna duda de que cuando esa llegue, el equipo estará preparado”, argumentó.