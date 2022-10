“¿No le dará vergüenza mentir de esa manera?”: Guarello y Pinilla se lanzan con todo contra Cagigao y su trabajo en Chile

Unas declaraciones de Francis Cagigao, director deportivo de las selecciones nacionales, fueron el punto de origen de una serie de duras críticas que Juan Cristóbal Guarello y Mauricio Pinilla realizaron en su contra. Es más, el exdelantero incluso lanzó una grave acusación en contra del español.

En una entrevista con ESPN, Cagigao, entre otras cosas, manifestó lo siguiente: “cuando yo llegué no había selecciones de fútbol formativo y no había estructura”. Aquellas palabras hicieron que Guarello y Pinilla sacaran todo su arsenal en la edición de las 14:00 horas de este jueves de “Deportes en Agricultura”.

“Es inaceptable lo que dice Cagigao. Claro, cuando él llegó se venía saliendo de la pandemia y las cadetes no estaban trabajando, pero no es porque nunca se hubiera hecho nada, que es la pomada que intenta vender Cagigao”, tiró de entrada Guarello.

“Cagigao dijo que no había GPS en Pinto Durán, mentira. Él instaló como una verdad que los GPS los trajo él. Luego dijo la pomada que no había un registro de jugadores y en la ANFP hay un servidor donde están todos los jugadores que han pasado, todos los seleccionables”, agregó.

Pinilla, por su parte, respaldó las palabras de su compañero de panel y luego expresó: ¿A Cagigao no le dará vergüenza mentir de esa manera? Yo llegué Pinto Durán con 15 años y me fui con 37. ¿Cree que somos hueones o que yo era ciego? ¿Cree que yo no entrenaba y que no veía lo que pasaba ahí, no solamente a nivel deportivo, sino que también de estructura y lo que nos faltaba?.

“Obviamente que Pinto Durán no está capacitado para una selección de primer nivel, pero tampoco es que nos faltaba todo… Qué tipo más chanta, por Dios”, complementó.

Tras ello, Guarello volvió a la carga. “En vez de decir ‘cuando yo llegué lamentablemente estábamos saliendo de la pandemia y tuve que tomar ese trabajo de rearmar algo’, sale a decir que ‘no habían selecciones, yo inventé el fútbol formativo’, entonces hay que ser un poquito chanta”, sostuvo.

El proyecto de Corengia

Tras aquellos comentarios, Mauricio Pinilla lanzó una grave acusación contra Cagigao respecto a su proyecto para las selecciones de fútbol formativo que se está llevando a cabo desde hace unos meses. La denuncia de “Pinigol” produjo un diálogo con Guarello que derivó, nuevamente, en duros juicios contra el director deportivo de las selecciones nacionales.

Pinilla: “El que llevaba el proyecto a la ANFP era Germán Corengia, extécnico de Coquimbo Unido, a quien yo tuve ahí. Germán llevaba ese proyecto deportivo, armado por él. Yo lo revisé y era espectacular”.

Guarello: Sácame de una duda: ¿Cuánto hay del proyecto de Corengia en el de Cagigao?

Pinilla: Todo.

Guarello: ¿Dices que Cagigao tomó el proyecto de Corengia y lo presentó como suyo?

Pinilla: Corengia se lo presentó a Cagigao y se lo presentó a Milad, porque tienen muy relación. Pescaron este proyecto, le dijeron ‘te llamamos’ y ahí se está desarrollando el proyecto de Germán Corengia con otras personas.

Guarello: Es muy grave lo que estás diciendo, porque una de las cosas que provocó la gran pelea que tuve con Cagigao en Radio ADN fue cuando él sacó un proyecto como propio. Y tú me estás diciendo que ese era el proyecto que presentó Germán Corengia.

Pinilla: Ese proyecto no es de Cagigao, es de Germán Corengia, yo lo vi de la A a la Z y justamente después empezaron con el trabajo en regiones. Cagigao no presentó ningún proyecto, el proyecto lo presentó Germán Corengia.

Guarello: O sea, Cagigao está usufructuando del proyecto de Corengia.

Pinilla: Absolutamente.

Guarello: Gravísimo.