“Las cosas no se fueron dando en lo deportivo”: Hernán Galíndez revela la real razón por la que dejó la U

Hernán Galíndez, arquero argentino nacionalizado que jugó en Universidad de Chile durante el primer semestre de 2022, reveló las verdaderas razones que lo llevaron a salir de la U a mitad de año, pese a tener contrato con los azules hasta diciembre de 2023.

En entrevista con Olé, el portero nacido en Rosario declaró que “mi mayor miedo, más allá de las cuestiones personales que pasaron en Chile, era perderme la oportunidad de ir al Mundial, cosa que no me hubiese permitido nunca”.

“Gracias a Dios se dio la oportunidad de venir a Aucas, de volver a mi casa, a Quito, que es una ciudad que amo y donde me siento más cómodo que en cualquier parte del mundo. Hoy estar viviendo esto es muy lindo, en estos pocos meses pasaron cosas muy lindas en lo personal y trato se disfrutarlo día a día. Lo que pasó en la Universidad de Chile sin dudas será un aprendizaje, pero en su momento fue muy duro”, añadió.

Al repasar lo que fue su experiencia en la U, Galíndez comentó que “la verdad es que fueron seis meses muy duros, no esperaba que fuera así”. Eso sí, expresó que “cuando se dio la oportunidad de ir a la U, fue un día muy feliz para mí. A cualquier jugador le gustaría estar en un club tan grande como ese, pero las cosas no se fueron dando en lo deportivo, después se sumó la parte personal, se le sumó el problema entre las dos selecciones y ya era mucha carga”.

“Llegó un momento en el que yo sentía que no estaba pensando en el fútbol, que no estaba centrado en lo que tenía que hacer”, complementó.

Posteriormente, el seleccionado ecuatoriano explicó que “apareció la oportunidad de venir a Aucas. Me gustó muchísimo el proyecto, hablé con Danny Walker (presidente de Aucas) y él enseguida me manifestó lo que estaban armando, a lo que apuntaba la institución. Eso me gustó mucho, yo sabía que estos seis meses previos al Mundial eran fundamentales y yo iba a hacer cualquier cosa para estar en la lista del Mundial, eso sin dudas”.