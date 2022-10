El gesto de Fernando Díaz con Colo Colo que fue cuestionado por Claudio Borghi

Tras el triunfo 2-0 de Colo Colo sobre Coquimbo Unido en condición de visita en el Francisco Sánchez Rumoroso, el “Cacique” selló la obtención del título del Campeonato Nacional 2022.

Al mismo tiempo, dicho resultado complicó aún más al cuadro “pirata” con el descenso. A falta de dos fechas del término del torneo, los coquimbanos marchan en el último puesto con 23 unidades.

Sin embargo, aquella dura realidad para Coquimbo no fue impedimento para que su director técnico, Fernando Díaz, tuviera un noble gesto con Colo Colo y su reciente conquista.

Minutos después del término del partido que coronó al “Cacique”, las cámaras de TNT Sports captaron cómo el “Nano” fue al camarín de visita del Sánchez Rumoroso para felicitar a Gustavo Quinteros y sus dirigidos.

Ante ello, Claudio Borghi, comentarista en la transmisión, no pudo ocultar su desacuerdo con el gesto de Díaz. “A mí no me parece… sí, educación sobre todas las cosas, pero esto de ir a felicitar al técnico que te acaba de ganar y te manda casi al descenso, no me parece”, fueron las palabras del “Bichi”.

Cabe recordar que a Coquimbo le resta visitar a Unión Española y recibir a Curicó Unido para cerrar su campaña en el Campeonato Nacional 2022. Si no vence a los hispanos en su próxima presentación, el equipo de Fernando Díaz quedará virtualmente descendido.