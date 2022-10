Periodista de TVN denunció haber sido agredido por hinchas de Colo Colo en celebraciones del Monumental

Rodrigo Arellano, periodista deportivo de TVN, denunció este martes en sus redes sociales haber sido agredido brutalmente el domingo pasado por hinchas de Colo Colo mientras cubría para el canal público, en las inmediaciones del estadio Monumental, las celebraciones de los aficionados albos por la obtención del título número 33 del Cacique.

El profesional estuvo en la cobertura previa y posterior de TVN al triunfo albo en Coquimbo (2-0), resultado que los consagró como campeones del Campeonato Nacional luego de cinco años, y en medio de su trabajo fue atacado por una turba de personas que lo golpearon en su cuerpo y rostro.

La denuncia de agresión del periodista de TVN

Si bien durante su despacho del fin de semana poco se conoció del incidente, fue este martes cuando Arellano reveló mayores detalles del brutal ataque del que fue víctima en las inmediaciones del reducto deportivo y que tras su traslado a un centro asistencial corroboró, por parte de los médicos que lo atendieron, que terminó una serie de lesiones “faciales severas”, pero que para fortuna del agredido, no le provocaron una “fractura” mandibular.

En el momento de la agresión no los grababa (a los hinchas de Colo Colo), no los increpé, no los miraba. — Rodrigo Arellano

“Gracias por la preocupación y apoyo. Diagnóstico: Heridas faciales severas y descartada fractura”, contó el periodista de la señal pública en la red social, donde aseveró que “en 30 años de fútbol”, nunca había sido víctima de una agresión esta magnitud en una cobertura deportiva.

“En el momento de la agresión no los grababa, no los increpé, no los miraba”, se defendió Arellano, quien explicó en sus historias de Instagram que “sólo estaba ahí planificando cómo entrar al (estadio) Monumental para recibir a los campeones”.

Es por ello, que el profesional no escondió su tristeza por el inesperado suceso del que fue víctima.

“Mi día más triste en 30 años de fútbol, pero hay que seguir”, finalizó.