“No entendía el significado”: Gustavo Quinteros cuenta cómo se tomó el apodo de “Viejo Sabroso”

Tras conquistar el título del Campeonato Nacional 2022 con Colo Colo, Gustavo Quinteros se permite cierto tiempo de relajo, aunque en todo momento convive con esa autoexigencia de entrenador exitoso.

Pero la felicidad y satisfacción del reciente logro con el “Cacique” le permite hablar de asuntos más allá de lo estrictamente futbolístico, pero que han formado parte de su reconocimiento en el medio chileno.

En ese contexto, en una entrevista con LUN, a Quinteros le preguntaron por el apodo de “Viejo Sabroso” que le han asignado fanáticos albos, fundamentalmente en redes sociales. Su respuesta fue con sinceridad y humor.

“Jajajá. Es que no entendía el significado. Te dicen el sobrenombre y te ponen viejo, y no te cae bien, pero no me di cuenta que era algo positivo. Igualmente, el tema de la edad o la vejez o la juventud está en cada uno”, partió respondiendo el DT de Colo Colo.

“Uno puede cumplir 57 años y ser mucho más joven que uno que cumplió 40 y que tiene una vida complentamente amargada, sin ambiciones, sin ilusiones. Todos los días, incluso después de ser campeones, me despierto seis y media o siete de la mañana, ,me meto a la computadora y empiezo a ver jugadores, partidos. Tengo ganas de seguir ganando. Bueno, cada uno vive su vida como quiere, como debe o sueña”, complementó.

Gustavo Quinteros Foto: Photosport

En ese sentido, el argentino-boliviano reveló parte de su rutina de ejercicios para mantenerse en forma. “Todos los días trato de hacer bicicleta o ejercicios. Salgo de mi casa y tengo una ciclovía excelente en Presidente Riesco, que va por la Costanera, por Borderío. ¡Es espectacular y la disfruto casi todos los días!”, contó.

Además, se refirió a su look para los encuentros oficiales y al reciente cambio del zapato formal por zapatillas blancas. “Desde que comencé en Argentinos Juniors me pareció que el entrenador representa la imagen del club y debe estar siempre lo mejor vestido posible. Respeto todas las vestimentas, pero en la mayoría de los partidos trato de usar un saco y me siento más cómodo con zapatillas, porque las modas van cambiando. Las zapatillas deportivas reemplazan al zapato y son cómodas”, declaró.