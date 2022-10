“Pudo ser una manopla o una cacha de una pistola”: Entregan nuevos antecedentes sobre la denuncia contra Pablo Aránguiz

Pablo Aránguiz se encuentra en problemas. Un guardia de seguridad acusó haber sido agredido y amenazado por el jugador de la U, en el contexto de un evento que se llevó a cabo durante la madrugada del lunes en la comuna de Peñalolén.

Y junto con interponer la denuncia correspondiente ante Carabineros, este guardia de nombre Sebastián -que optó por no entregar su apellido por miedo a represalias-, profundizó en su versión de los hechos, entregando nuevos antecedentes.

En entrevista con LUN, el denunciante sostuvo que “el joven se bajó del auto, agresivo, insultando y amenazando de muerte. Empezó a reclamar por una cadena, a tratar mal, que nos iba a reventar a balazos”.

“Cuando me iba dando vuelta me agredió, pero no sé con qué. No fue combo, porque no me hubiera roto. No fue una botella porque se hubiera visto, tampoco un palo. Según los informes médicos, pudo ser una manopla o una cacha de una pistola”, añadió.

Tras ello, Sebastián contó que “después llegó Carabineros. Les dije que quería hacer la denuncia, pero no hicieron nada. Me fui a la ambulancia del evento, porque me sentí mareado y estaba perdiendo demasiado sangre. Tipo tres de la mañana me llevaron a la Mutual de Seguridad. Me pusieron doce puntos y el diagnóstico fue lesiones en el cuero cabelludo complejas”.

Al ser consultado directamente si Pablo Aránguiz fue quien lo agredió, el guardia de seguridad fue categórico en su respuesta: “Sí. Después de la Mutual me fui a interponer la denuncia en la Sexta Comisaría de Recoleta”.