Representante de Maxi Falcón apura a Colo Colo: “El jugador habló varias veces con Daniel Morón y ahora necesitamos una respuesta”

Mientras Maximiliano Falcón la rompe en el camarín de Colo Colo y en redes sociales con su cambio de look como consecuencia de la obtención del título del Campeonato Nacional con el “Cacique”, su representante, el empresario Gerardo Arias, hizo un potente emplazamiento a Blanco y Negro.

En conversación con La Tercera, Arias sostuvo que no ha tenido respuestas desde ByN para encaminar la renovación de contrato del “Peluca”, cuyo vínculo con los albos expira en diciembre de 2023.

“Colo Colo no me contesta. El jugador habló varias veces con Daniel Morón y ahora necesitamos una respuesta. Es el mejor zaguero del fútbol chileno. Deberían decirnos algo por respeto al jugador, ha cumplido tres temporadas muy buenas en el equipo”, declaró el agente del defensa uruguayo.

En la misma línea expresó que “es una situación que me tiene preocupado. Si yo a usted lo llamo, le envío seis WhatsApp y no recibo respuesta; obvio que me tengo que inquietar”.

“Maximiliano Falcón habló con la directiva tres o cuatro veces, quedaron en hablar otra vez, en contestar. Pero no ha sucedido nada de eso”, insistió.

Tras ello, Arias anunció que se presentará en Macul para abordar el asunto. “Yo espero estar entre lunes o martes en Chile para hablar personalmente con la directiva. Sería la cuarta vez que voy a ver el tema de Falcón”, estableció.

Posibles ofertas por Falcón

En cuanto a posibles ofertas que reciba Falcón en el mediano plazo, el empresario manifestó lo siguiente: “A ver, como es el mejor zaguero de Chile, que juega en un equipo grande como Colo Colo, mucha gente que pregunta por él. Siempre lo están mirando desde España y de México”.

Sin embargo aseveró que “acá no se trata de buscar nuevos rumbos. Somos personas educadas, charlamos y esperamos llegar un acuerdo entre las dos partes. Esperaremos que se comuniquen con nosotros”.