“Llegó un punto en que yo no pensaba más en fútbol”: Hernán Galíndez rememora su difícil paso por la U

A tres meses de su polémica salida de Universidad de Chile, el portero y seleccionado ecuatoriano Hernán Galíndez se refirió al presente del equipo azul y rememoró lo que fue su controvertido éxodo de nuestro país.

El guardameta de 35 años valoró el trabajo del actual técnico, Sebastián Miranda, haciendo un paralelo con el trabajo de sus antecesores, Santiago Escobar y Diego López, quienes salieron por la puerta de atrás luego de una serie de malos resultados.

“La vuelta de Miranda les hizo bien, conoce mucho al club y a los jugadores, entiende lo que es la U. Quizás eso les pasó a Santiago Escobar y a Diego López que no supieron entender lo que es la U”, subrayó Galíndez en entrevista con Bolavip.

En la misma línea, el actual futbolista de Aucas de Ecuador destacó que “Seba es un hombre de casa y me alegra que -salvo una catástrofe- vayan a mantener la categoría y que ganen la Copa Chile, y quién te dice que nos podamos enfrentar”.

Galíndez también rememoró los motivos que lo llevaron a pedir su salida del elenco universitario, puntualizando que “llegó un punto en que yo no pensaba más en fútbol, estábamos mal en lo deportivo y con las cosas que pasaban en mi casa corría riesgo desde lo mental de alejarme a la selección y eso no lo iba a permitir, jugar un mundial no lo iba a dejar pasar”.

En cuanto a las amenazas y comentarios ofensivos que dijo recibir en Chile, el arquero señaló que esta situación empeoró cuando se desató el caso Byron Castillo y detalló el momento que lo impulsó a dejar la U.

“Un día, una persona me dijo que éramos unos tramposos y que no vamos a ir al mundial y eso lo escuchó mi hijo. ‘Papá, ¿cómo no vas a ir al mundial?’ y se puso a llorar y a mi hijo no lo hace llorar nadie y a ninguno de mi familia. Ahí llamé a mi representante y le dije que me quería ir”, sentenció.