Pablo Mouche y un posible regreso a Chile: “Si aparece un llamado de la UC, me seduce mucho más, ya que no es el clásico rival de Colo Colo”

Pablo Mouche, delantero argentino de 35 años que vistió la camiseta de Colo Colo hace un par de temporadas, manifestó que le gustaría volver a Chile y que incluso estaría dispuesto a defender los colores de Universidad Católica.

“Si aparece un llamado de la UC, me seduce mucho más, ya que no es el clásico rival de Colo Colo. A Universidad de Chile le diría que no”, declaró en DirecTV el atacante que busca club para el 2023, ya que finalizó su contrato con Barracas Central, elenco de la primera división de Argentina.

En la misma línea, Mouche sostuvo que “estoy con pase libre. Sigo vigente. No he descartado volver a Chile, tendré que analizar las propuestas con mi familia. El fútbol chileno es de mi gusto, me adapté rápido”.

Por otro lado, el delantero que registra pasos por importantes elencos como Boca Juniors o Palmeiras recordó cómo se produjo su salida del “Cacique”, una vez finalizada la temporada 2020 y con el equipo peleando por no descender.

“Se puso muy tensa la negociación al comienzo de la pandemia. Cuando hay mucha gente involucrada es difícil ponerse de acuerdo. Fue pasando el tiempo y sabíamos que los referentes íbamos a pagar el precio más caro en Colo Colo”, expresó.

En cuanto a su evaluación respecto a lo que fue su paso por Colo Colo, Mouche comentó que “deportivamente me encontraba muy estresado ese año. Sabía que eso no tapaba lo que hice en Colo Colo. Me merecía una oportunidad en Colo Colo por haber dado la cara en la crisis con la directiva, pero sabía que iba a salir el año siguiente”.