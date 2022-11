Emotivas despedidas de José Pedro Fuenzalida, Luciano Aued y Germán Lanaro de Universidad Católica

Muy emotivo fue el final del partido como equipo anfitrión de este lunes 31 de octubre para Universidad Católica.

Es que obviando el empate a cero con Audax Italiano en el estadio Santa Laura (debido a la remodelación de San Carlos de Apoquindo), este duelo fue el último como locales de tres jugadores de la franja: el capitán José Pedro Fuenzalida y los argentinos Luciano Aued y Germán Lanaro.

Cruzaste la cordillera el año 2017, sin saber que este club también se convertiría en tu casa 🏠



Te ganaste el cariño de #LosCruzados y eres parte de la nuestra época más gloriosa 🏆



Gracias por estar siempre, incluso en los momentos más difíciles ☝️🕊️



¡#GraciasLuli11! ⚪🔵 pic.twitter.com/tamQyk1VZp — Universidad Católica (@Cruzados) November 1, 2022

Este trío fue en gran parte responsable de la asistencia de miles de fanáticos cruzados al recinto hispano, y tras la igualdad ante los audinos fueron objeto de un sentido homenaje, en el que a través de la pantalla del estadio fueron emitidas imágenes de ellos jugando por el elenco estudiantil mientras la gente no paraba de gritar.

Con sus esposas e hijos, los tres se quedaron en la cancha para ser homenajeados.

El primero en recibir el reconocimiento fue el volante Luciano Aued, de 35 años y quien llegó a la UC desde Racing de Avellaneda en 2017, quien no podía esconder sus lágrimas.

Llegaste el 2015 a ponerte La Franja, y siete años después te vas como el defensor más ganador de nuestra historia de #LosCruzados ⚪🔵



Lo diste todo en cada partido, estando ahí para aportar tu granito de arena, dentro y fuera de la cancha ❤️



¡#GraciasGermán2! 👏 pic.twitter.com/CLrSP2sDlc — Universidad Católica (@Cruzados) November 1, 2022

Luego siguió el defensa Gerrmán Lanaro, quien firmó por Universidad Católica y arribó desde Palestino.

Y el último fue el capitán José Pedro Fuenzalida, formado en el club y de 37 años, quien debutó por la UC en 2004, y luego pasó por Colo Colo (2008 y después de 2010 a 2014), O’Higgins (2008 y 2009) y Boca Juniors (2014 y 2015), para volver a San Carlos en 2015.

(Dragomir Yankovic/DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT)

LAS PALABRAS DEL “CHAPA” FUENZALIDA

José Pedro Fuenzalida fue por mucho el más aplaudido, en gran parte debido a los once títulos que ganó con el equipo franjeado.

Y en declaraciones a TNT Sports dijo que “estoy muy contento por mi carrera y por haber logrado mi sueño de jugar en la UC ganando títulos acá. Fue más de lo que podía esperar y el club me ha entregado mucho... me voy tranquilo porque siento que me entregué al máximo“.

“Debuté contra Unión Española en el Santa Laura y desde entonces todo ha sido mucho mejor de lo que esperaba. Me identifiqué con esta institución y siempre he sentido el cariño de los hinchas ”, agregó el dueño de las jinetas de la UC.

El niño que soñaba con jugar en #LosCruzados, y que se convirtió en el más ganador de nuestra historia ❤️🏆



El que volvió de 🇦🇷 para convertir el gol que lo cambió todo ⚽✨, y que portó la jineta en el histórico tetra 4️⃣🏆



Hoy gritamos a todo pulmón, ¡#GraciasChapa19! ❤️ pic.twitter.com/yNpLwnkQgQ — Universidad Católica (@Cruzados) November 1, 2022

El “Chapa” Fuenzalida añadió que “el reconocimiento de la gente me llevó a no rendirme y a ser disciplinado en el trabajo. Es un día difícil cuando uno se va, pero insisto en que me voy en calma”.