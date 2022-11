“No me esperaba esto”: Nico Castillo dedica mensaje a “Chapa” Fuenzalida en su adiós de la UC e hinchas lo felicitan por el gesto

Nicolás Castillo dejó definitivamente atrás sus diferencias deportivas con José Pedro Fuenzalida, y en una sentida publicación en su cuenta de Instagram, le dedicó emotivas palabras de agradecimiento y apoyo al capitán de Universidad Católica luego de confirmar este lunes su salida oficial del cuadro estudiantil.

Este lunes, el capitán cruzado había puesto punto final a su destacada trayectoria en el cuadro universitario con un posteo en sus redes sociales, en las cuales aseguró “haber entregado todo lo que tenía durante mi carrera en el club”, y del que se fue haciendo “historia” con el inédito tetracampeonato obtenido con la Franja.

La reflexión de Nicolás Castillo

“Gracias eternas por el cariño que me han dado todos estos años. Juntos hicimos historia y me voy con la tranquilidad de haber entregado todo lo que tenía durante mi carrera en el club. A seguir llevando la franja con orgullo estemos donde estemos. Representamos más que una camiseta, representamos el orgullo y la pasión de ser Cruzados”, publicó Fuenzalida, cuyas palabras tocaron hondo en Castillo, quien olvidó sus pólémicas y mediáticas diferencias con el lateral, por haber pasado cinco temporadas en Colo Colo, y luego haber sido capitán de los cruzados, con un mensaje en el que le agredeció a su compañero por todo el apoyo que le dio en sus momentos más difíciles, con una lesión que le impidió regresar al cuadro precordillerano.

“¡Chapa! Te deseo lo mejor en todo lo que viene, tantos momentos juntos que vivimos tanto en nuestro club como en selección. ¡Me apoyaste en un momento difícil de mi vida y eso se recuerda siempre!”, inició el delantero, quien destacó el valor de Fuenzalida en la obtención de los cuatro títulos consecutivos de la UC.

“Me recuerda ese 2016 que todo cambio para el club. Cuando nadie creía. ¡Nosotros creímos! Ahora te vas como el jugador con más títulos y con un legado nada fácil. ¡Capitán del verdadero tetracampeón! Católica y nada más”, sentenció el Nico, quien fue ampliamente felicitado por los seguidores cruzados, que valoraron el gesto de olvidar las diferencias con Fuenzalida y sumarse a la despedida de uno de los más recientes ídolos de la Cato.

“Me preocupé porque no subiste una historia, pero subiste una publicación, crack”, “esa es, fiera”, “eso es lo que hace un referente, vuelve Nico tu casa te necesita”, “así se habla Nico. Te esperamos en la UC, máquina” o “no me esperaba esto”, de decenas de hinchas estudiantiles, que no pararon sus elogios por el gesto del futbolista.