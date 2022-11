Las redes sociales no tuvieron piedad con la “mufa” de David Escalante

La recta final del Campeonato de Ascenso, que culminó con el título y regreso a Primera de Magallanes, tuvo como gran condimento unas picantes declaraciones de David Escalante, delantero del escolta Cobreloa.

Y es que en un momento de la temporada, cuando Cobreloa parecía darle caza a la “Academia”, el atacante loíno aseguró que se quedarían con el título de Primera B y que además los dejarían fuera de la Copa Chile.

Lo cierto es que tras la reciente conquista de Magallanes, hinchas de distintos clubes utilizaron sus redes sociales para recordarle a “Chiquito” Escalante sus desafiantes palabras.

El calificativo más utilizado para lo que hizo Escalante fue “mufa”, por el hecho de asegurar una victoria mucho antes del término oficial de la competencia.

Y es que Magallanes se alzó como monarca de la Primera B, volverá a Primera División y en un par de días jugará la final de Copa Chile, ante el ganador de la llave entre Unión Española y Universidad de Chile. De ganar esa definición se inscribirá en la Copa Libertadores 2023.

Las palabras de Nicolás Núñez

Mientras tanto el DT de Magallanes, Nicolás Núñez, reconoció que las desafiantes declaraciones de David Escalante terminaron inyectando una buena cuota de motivación a su plantel.

“Es una lección. Creo que en ningún momento representaron al club completo. Cuando llegamos allá muchos compañeros se disculparon y nos dijeron que no los representaba. Se equivocó o quizá él no siente que se equivocó, pero a veces ser soberbio de esa forma termina siendo una inyección para el rival. Lo que él dijo fue muy desafiante y teníamos un partido cercano. El equipo supo no caer en ese juego y mantener el foco”, declaró el entrenador de Magallanes en TNT Sports.

Una medalla para David Escalante, por favor pic.twitter.com/lVAXPF3717 — Lucas Bahamondes (@luma_bape) November 1, 2022

David Escalante haciendo lo que nunca hay que hacer… provocar al rival.

Resultado: #Magallanes campeón y finalista de la Copa Chile#Cobreloa https://t.co/86GnZf2cFJ — Difamador (@difamadores) November 1, 2022