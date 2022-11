Maximiliano Falcón reveló cuando pidió salir a préstamo de Colo Colo tras un castigo de Gustavo Quinteros

Luego de obtener el título del Campeonato Nacional 2022 con Colo Colo, el uruguayo Maximiliano Falcón se permitió un momento de sinceridad respecto a lo que ha sido su paso por el “Cacique, en un diálogo con un medio de su país.

En conversación con Ovación, el popular “Peluca” reveló uno de los episodios más difíciles de su ciclo como jugador de Colo Colo, el que incluso lo llevó a pedir su salida a préstamo del club.

Esto ocurrió después de su recordada expulsión ante Universidad Católica en la Supercopa que se disputó en marzo de 2021 en el Estadio Nacional, cunado perdió el control y arremetió con todo contra Valber Huerta.

“Lo más negativo que me pasó acá fue cuando me pelee con un jugador de la Católica. Me echaron, estuve cinco partidos con roja y el técnico me castigó dejándome de suplente 10 partidos”, comentó el defensa de 25 años.

“Ahí manifesté que me quería ir a préstamo y él (Quinteros) me dijo que no era por un tema de nivel, sino de concentración. Yo lo entendí, pero a mi mujer la volví loca. Tenía la impotencia de que por un error cometido no podía jugar”, complementó.

Cabe recordar que con el paso de las fechas, Maximiliano Falcón logró recuperar la titularidad y en la campaña de la estrella 33 conformó permanente dupla en el centro de la defensa con el argentino Emiliano Amor.