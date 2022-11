Rivarola recordó cuando pudo pasar de la U a Colo Colo: “Me llamó Borghi inmediatamente”

Diego Rivarola es uno de los mayores ídolos de Universidad de Chile en las últimas décadas, sin embargo en un momento fue desechado por los azules y tuvo una real opción de cruzar la vereda y convertirse en jugador de Colo Colo.

Aquello ocurrió a comienzos de 2006, cuando “Gokú” buscaba nuevo club tras ser descartado en la U y Claudio Borghi armaba aquel recordado plantel que consiguió un tetracampeonato y llegó a la final de la Copa Sudamericana.

En la edición de ayer miércoles de ESPN F90, Rivarola recordó aquella salida de Universidad de Chile, entre fines de 2005 y comienzos de 2006. “A mí me sacaron de la U, no es que me fui ni nada, búscate club y ahí me llamó el ‘Bichi’ Borghi inmediatamente y yo le dije que no, que quería irme a otro lado”.

“Me llamó cuando estaba armando el equipo de Colo Colo. Le dije que me encantaba como técnico cuando había estado en Audax Italiano y que me encantaría que me dirigiera, pero no en Colo Colo”, complementó.

Tras ello, el máximo goleador extranjero en la historia de la U reveló la respuesta que le entregó Borghi. “Él me dijo ‘yo cuando elijo no veo camisetas, veo jugadores’, como diciendo que no le importaba que haya jugado en la U”, comentó.

Cabe recordar que tras ser subcampeón con al U en el Clausura 2005, Diego Rivarola puso fin a su segunda etapa en los azules y luego se enroló en Argentinos Juniors (2006). Posteriormente vino un periplo por U.A. Maracaibo (2006-2007), Palestino (2007), Alki Larnaca (2008), Santiago Morning (2008-2009) y su retorno a Universidad de Chile (2010-2011), donde finalmente cerraría su carrera.