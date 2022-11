Sergio Fabián Vásquez: “No creo que Fuenzalida sea el mayor ídolo de la UC, pero dejó todo en la cancha por los colores”

Este viernes, cuatro ex futbolistas argentinos, tres de ellos seleccionados, se darán cita en el Centro de Eventos Universidad Católica para ser protagonistas del encuentro “El Día Después”. Gabriel Omar Batistuta será el invitado de honor y compartirá junto a un tridente de históricos de la UC, integrado por Alberto Federico Acosta, Sergio Fabián Vásquez y Ricardo Gabriel Lunari.

Aprovechando el paso por nuestro país, “Charly” se da un tiempo para conversar con Publimetro sobre el éxodo de referentes que se está produciendo en la “Franja”, encabezado por José Pedro Fuenzalida. Además, expresa su confianza en que Ariel Holan pueda revertir este mal año y anticipa la participación de la “Albiceleste” en el Mundial.

¿Qué le pasó a la Católica este año?

— Este campeonato no fue del todo agradable, pero son cosas que pasan en el fútbol, estábamos mal acostumbrados. Hubo desgaste, lesiones y eliminaciones, todo fue muy complicado. También el técnico no encontró lo que esperaba que le rindieran los jugadores y por ahí los planteos no fueron los mejores en su momento.

¿Te gusta Holan?

— Por ahí este semestre no encontró lo que necesitaba para la Católica. Ha tenido grandes momentos, como también otros no tanto, pero es un gran entrenador. Esperemos que encuentre el camino para el próximo campeonato.

¿Le tienes fe en que puede dar vuelta el escenario el próximo año?

— Sí, uno le tiene fe. Creo que lo que necesita hoy él es encontrar la confianza que se perdió en cada uno de los jugadores dentro del campo de juego.

Se viene una renovación de camarín, ¿Cruzados debe invertir fuerte en este nuevo proyecto?

— El proyecto es importante, un plan potente va de la mano con los buenos jugadores, pero lo que no hay que hacer es un descalabro a la hora de invertir. Hay que hacerlo bien, no fichar 30 futbolistas y probar, no cambiar el plantel completo. Hay que traer cuatro o cinco buenos.

¿Qué pasa que los clubes chilenos ya no pelean afuera, como en los 90?

— Lamentablemente, el peso de la economía hace mella en todos lados, no solamente en Chile, sino en toda Sudamérica. Hoy, Brasil está un paso más adelante que el resto por el poderío económico que tiene y eso se nota, se ve reflejado en los resultados dentro de las competencias.

Sergio Vásquez / Gentileza

¿Qué opinión tienes de José Pedro Fuenzalida?

— Él siempre dio lo mejor por la Católica, es una persona que defendió los colores de una manera extraordinaria, eso es lo que queda en la retina. Se van él, Aued y Lanaro, entonces, a nivel de referentes no van a quedar muchos. Es un jugador que se va a notar que no está, por el ascendente que tiene, tanto en el camarín como dentro del campo de juego.

¿Es el mayor ídolo en la historia de la Católica?

— No, no creo eso, hay jugadores muy importantes antes que él, que por ahí tienen mucho más poder de convocatoria. No creo que sea el mayor ídolo, sí es un gran jugador de la Católica, una persona que ha dejado todo en la cancha por los colores del club.

¿Cómo ves a Argentina para el Mundial?

— Gracias a Dios, muy bien, con un juego atildado y compacto, y con los jugadores en un gran momento.

Messi está como el vino, ¿será su mejor momento?

— No sé si está en su mejor momento, pero está bien. Entendió que hoy no es ese jugador tan desequilibrante que era en otros momentos, aunque lo sigue siendo a la hora de poner pelotas y dejar mano a mano a sus compañeros. Eso hace que realmente se note dentro del campo de juego.

Por nombres, eso sí, ¿te parece que Argentina está un escalón más abajo que Francia o Brasil, por ejemplo?

— Sí, pero eso es lo bueno, porque no siempre se gana con grandes nombres. Por ahí llega con jugadores de no tanto renombre, pero que a la hora de jugar lo hacen bárbaro, como lo vienen haciendo, y dejando todo dentro de la cancha. Prefiero eso antes que 11 apellidos rutilantes.