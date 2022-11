Jugador del Betis reveló la acertada promesa que le hizo a Manuel Pellegrini

Pese a tener bastante mesura en sus declaraciones y mostrar una faceta más bien seria cada vez que debe intervenir ante los micrófonos, el técnico del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, también se da tiempo para hacer bromas con sus dirigidos.

Así lo hizo saber Aitor Ruibal, polifuncional jugador de la escuadra verdiblanca, quien en conversación con radio Marca Sevilla confesó el “desafío” del “Ingeniero”, en la previa de la goleada por 3-0 sobre HJK, por la última fecha de la UEFA Europa League.

”Por la mañana me dijo que me iba a dar 45 minutos para demostrarle si era atacante o defensor y con la broma que tenemos mucho, porque el míster es bastante bromista, le dije que en 45 minutos me sobra para meter un doblete”, indicó el español, autor de dos tantos ante el cuadro finés.

“Mejor meter dos goles”

”Y mira, pasó, casualidades de la vida o motivaciones, se dio y en se momento le dije que tranquilo, que podía confiar en mí”, complementó el hispano, quien por lo general se desempeña como carrilero por la izquierda.

Desde el citado medio también le preguntaron en tono de broma si acaso debió guardarse algunos tantos para el clásico de mañana ante Sevilla, a lo que Ruibal contestó: “Mejor meter los dos goles y que el domingo metamos más”.“Heliopolitanos” y nervionenses se verán las caras en el Benito Villamarín a partir de las 17 horas.