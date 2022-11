Jaime García explica su método exitoso en Ñublense: “Si había que agarrarse a chuchadas lo hacíamos”

Ñublense cerró su gran campaña en la temporada 2022 del fútbol chileno rematando en el segundo lugar de la tabla de posiciones y consiguiendo una histórica clasificación a la Copa Libertadores. El gran artífice de todo ello fue el DT Jaime García.

“Estoy feliz porque el club ha avanzado y espero que lo siga haciendo, por la región. Yo mantengo mi postura, a veces molesta cuando ponen tonteras, pero yo soy humilde. Estoy dirigiendo por mi viejita, por ella. Y por toda esta gente”, manifestó García tras la igualdad 1-1 ante Colo Colo en Chillán.

Además, el “Búfalo” expresó que “hemos tenido cuatro años increíbles, por debajo de los demás. Hay que darle oportunidades a los técnicos chilenos, no de dos o tres partidos, sino de un proceso”.

En cuanto a su método de trabajo con el plantel de Ñublense, el oriundo de Cartagena estableció que “si había que agarrarse a ahuchadas lo hacíamos, esa fue una tónica”.

Por lo mismo, destacó que “lo di todo, en momentos malos míos, pero puedo mirar a todos a la cara y decir que estamos acá. En todo sentido, estoy viviendo un grato momento. Esto no me vuelve loco, porque pierdes tres partidos y te dejaron. Ojalá que cuando baje, apoyen, porque arriba todo es bonito”.

Respecto a su futuro, el entrenador chileno de 45 años comentó que “tengo una excelente relación con los dirigentes, me han tenido respeto como técnico, que es lo que busca cualquiera. Y la gente. Ahora quiero descansar, no he parado y siempre ha pasado algo. Quiero irme tranquilo, ver si puedo seguir acá, pero si no, le deseo al club lo mejor. Si siguen creciendo de esta forma, será una institución grande”.