Jaime García y la posibilidad de fichar a Pablo Aránguiz: “Si me pusiera a ver el pasado de los futbolistas, me quedaría sin jugadores”

Jaime García, quien aún no sabe si seguirá al mando de Ñublense, manifestó una categórica aprobación ate el posible fichaje de Pablo Aránguiz, mediocampista que no seguirá en la U tras un año marcado por el bajo nivel en cancha y polémicas fuera de ella

“Si yo me pusiera a ver el pasado de los futbolistas, me quedaría sin jugadores. Yo estoy para ayudar, me encanta como juega, a mí me gustan los jugadores locos y hay que ver de donde vienen y contenerlos”, declaró García en entrevista con Radio Cooperativa, justamente al ser consultado por la opción de Aránguiz.

Es más, el “Búfalo” puso de ejemplo lo que sucedió con Lorenzo Reyes en la temporada 2022 para remarcar su predilección por reencantar a los futbolistas.

“Él no quería, estaba desencantado. No quería jugar, pero lo logramos y es un jugador que me ha impresionado por su toma de decisiones, su temple y su mentalidad ganadora. Es un jugador que se deja trabajar. Me gusta el cabrón que te deje cosas, que te enseña y él te deja trabajar, pero me ha sorprendido como persona”, declaró.

En cuanto a su futuro, Jaime García explicó que su contrato con Ñublense ya expiró y que en los próximos días abordará una posible renovación. “Hay una relación como corresponde, grata. Hasta ayer era director técnico de Ñublense y hoy estoy libre, en dos o tres días nos sentaremos a conversar... Yo sentía que no era válido para mirar otros horizontes, yo trabajo sin representante. Ahora tengo que ver qué me ofrecen”, estableció.