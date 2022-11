Sampaoli se puso en modo amateurismo y lanzó dura crítica contra la FIFA: “Todo por plata, todo es un negocio”

Jorge Sampaoli, exentrenador de la Roja y actual DT del Sevilla, manifestó una dura crítica contra la FIFA y toda su gestión en torno a la realización del Mundial de Qatar 2022. El casildense acusó que todo se ha basado en aspectos de dinero.

Y es que tal como lo han hecho otros protagonistas del fútbol, Sampaoli criticó la elección de Qatar como país anfitrión y la fecha en la que se realizará la próxima Copa del Mundo, en pleno desarrollo de las temporadas de las grandes ligas de Europa.

“Ahora no se puede quejar nadie. Jugar un Mundial en un país árabe, en noviembre, en medio de una competencia, parar y jugar. Ahora ya está, todos han aceptado. La FIFA determinó jugar en un lugar en que no se debería haber jugado en una fecha que no se debería haber jugado. Y todo por plata, todo es un negocio”, estableció en conferencia de prensa el exentrenador de la U y O’Higgins.

En la misma línea, quien ganara la Copa Sudamericana 2011 con Universidad de Chile sostuvo que “aceptamos el negocio y vamos todos para delante. Quejas no puede haber, las quejas eran antes, yo no me puedo quejar ahora. Esto es un gran negocio y se deja de lado todo lo demás. Después las consecuencias las pagan otra gente, los de más abajo”.

En su duro diagnóstico, Sampaoli fue más allá y apuntó a la sociedad en general respecto al consumo del fútbol y sus distintos productos. “Creo que estamos en una sociedad excesivamente plástica, estamos en el peor momento de la humanidad, estamos cada vez más tontos, estúpidos. Eso genera que cada acción sea valorada por cualquier cosa. El sistema nos ha llevado un momento de estupidez histórico”, planteó.