“Pasaron cosas”: Álvaro Brun se va de la U lamentando su falta de continuidad y criticando el manejo de Azul Azul

El uruguayo Álvaro Brun, quien a comienzos de temporada llegó con el cartel de refuerzo de peso a Universidad de Chile, selló su salida del conjunto azul tras un final de ciclo marcado por su ausencia en las nóminas de Sebastián Miranda.

“Fue un año malo, deportivamente hablando. Vine a buscar solidez, ser titular y no lo logré. Seamos realistas, en un equipo que se ha salvado del descenso en las últimas fechas es difícil buscar rendimientos altos”, expresó Brun en entrevista con TNT Sports.

En la misma línea, el charrúa manifestó que “se hace difícil cuando no hay una idea clara de lo que se quiere hacer y eso es lo que tiene que trabajar la U. Un club se hace más fuerte cuando todos saben lo que tienen que hacer, no cuando tres hacen una y cuatro otra. Ahí se hace difícil”.

En cuanto a su ausencia de las nóminas de Miranda en la última parte del Campeonato, el futbolista de 35 años comentó que “uno respeta al entrenador, uno puede ser del gusto o no de un técnico. Con Sebastián (Miranda), estoy seguro de que no era de su gusto. Además, también pasaron cosas”.

“Tuve un par de problemitas en el principio. Cuando se lesionan dos compañeros no viajé a Uruguay, pese a tener un tema personal allá. Pero, simplemente, vi que no estaba siendo considerado, tenía cosas que consideré importantes para viajar”, profundizó.

Brun también contó que pensó que podía tener espacio en las últimas fechas cuando Nery Domínguez y Luis Casanova quedaron fuera por problemas físicos. “Dije ‘es mi oportunidad’. Me ilusioné, pero las cosas no se dieron. No contaron conmigo y seguí con el proyecto que tenía, irme a Uruguay sin goce de sueldo. Hace seis partidos que no estaba citado y fue mi decisión ir a apoyar a mi familia en un emprendimiento que nos costó mucho”, explicó.

Justamente sobre ese permiso para viajar a su país, el experimentado mediocampisa sostuvo que “son cosas que pasan en el fútbol. Después hablé con Sebastián (Miranda), pero no tenemos ningún problema personal. Quedaron las cosas claras y así fue. Fue un malentendido que me deja mal parado con los periodistas y la hinchada de la U, pero está bueno que siempre se sepa la verdad”.