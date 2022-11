VH Castañeda: “Si digo que sí quiero tomar a la U, es como si me estuviera ofreciendo, pero yo no me voy a andar ofreciendo”

Víctor Hugo Castañeda, histórico de la Universidad de Chile, opinó sobre la actualidad del conjunto azul y se refirió a un posible regreso a la banca de los azules, la que ya comandó en 2002-2003 y en 2016.

“Si digo que sí quiero tomar a la U, es como si me estuviera ofreciendo, pero yo no me voy a andar ofreciendo, para nada. Soy un entrenador de fútbol, que tiene ganas de trabajar, de volver, pero no me voy a ofrecer a ningún lado. Lo mismo pasa con La Serena cuando me han preguntado”, manifestó VH en diálogo con Radio ADN.

Frente al difícil presente que atraviesa el conjunto azul, Castañeda declaró que “todos los que somos del riñón de la U, los que tenemos identidad y cercanía con el club, quisiéramos estar ahí para colaborar, aportar y ayudar en lo que el equipo requiera. Recuperar la mística perdida. Pero al ver las decisiones que se han tomado en este directorio, es difícil que alguien de la U esté ahí”.

Por otro lado, el exmediocampista habló del argentino Mariano Soso, quien hoy asoma con ventaja para convertirse en el próximo DT de la U. “No puedo hablar de uno ni de otro porque no los conozco. Creo que O’Higgins podría haber hecho otra cosa, porque es una institución grande. Su campaña tampoco fue buena, pero esto no significa que Soso no trabaje bien, no lo sé”, estableció.

Además, Castañeda tuvo palabras para el trabajo de Sebastián Miranda al mando del primer equipo en la parte final de la temporada 2022. “Cumplió el objetivo que estaba muy complejo: el mantener la categoría, y lo consiguió dos o tres fechas antes. Pero el rendimiento del equipo no fue el de los mejores como expresión futbolística”, comentó.