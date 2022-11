“Vetó mi llegada”: Jorge Valdivia reveló cuando Felicevich le bajó el pulgar en La Serena

Jorge Valdivia reveló que en la parte final de su carrera pudo fichar por Deportes La Serena, sin embargo dicha opción se cayó a raíz de la negativa de Fernando Felicevich, empresario vinculado a la propiedad del club granate.

El “Mago” contó dicha situación en la edición de este jueves de “Los Tenores” de Radio ADN, cuando el panel abordaba el tema de los representantes vinculados a la propiedad de clubes, justamente como el caso de Felicevich con La Serena.

En ese contexto, su compañero Jean Beausejour planteó lo siguiente: “Yo tengo varios amigos que son representantes, creo que son necesarios, útiles y muchos le hacen muy bien a la actividad. Pero esto se lo he dicho a ellos: en muchas ocasiones le han quitado dinamismo al mercado. Por ejemplo: a mí me representa X y yo quiero ir a un equipo, no puedo, porque en ese equipo la cuota ya está”.

Ante ello, saltó Valdivia para exponer su caso. “A mí me pasó y lo abro acá. Me quiso el ‘Chueco’ Ponce en La Serena y La Serena estaba identificado como club con un representante. Y ese representante vetó mi llegada. A mí eso me lo dijo el ‘Chueco’ Ponce”, reveló el exmediocampista, quien si bien no dio el nombre de Felicevich, claramente apuntó a su figura.

Tras ello, Beausejour retomó el micrófono para entregar otros elementos sobre la situación de los representantes y sus vínculos con los clubes. “En vez de agregarle dinamismo, que ellos deberían estar a favor de eso, a favor del mercado, finalmente pasa todo lo contrario. Los jugadores hoy en día si están con un representante no tienen todo el abanico de los 16 equipos de Primera, sólo tienen el abanico de 4 o 5. Finalmente el mercado se acható”, estableció.