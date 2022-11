Bruno Barticciotto aclara sus intenciones y avisa: “No le he cerrado las puertas a ningún club”

Luego que se hiciera viral una respuesta suya respecto a un posible futuro en Colo Colo, Bruno Barticciotto aclaró su situación y manifestó que no le cierra la puerta al “Cacique” como a ningún otro club.

“Quiero aclarar algo, ayer se hizo viral una respuesta mía en la gala donde yo decía que ‘No’ a si me gustaría seguir los pasos de mi papá en Colo Colo”, partió manifestando el actual delantero de Palestino, a través de una historia en Instagram.

“Al momento de responder se cortó el audio y solo se escuchó un no que lo están sacando de contexto”, prosiguió.

En la misma línea, el hijo de Marcelo Pablo Barticcioto sostuvo que “mi intención era decir que más allá del club me gustaría tener una carrera como exitosa como la que tuvo él, pero nunca quise decir que no y quiero aclarar que no le he cerrado las puertas a ningún club. Además que estoy muy feliz de pertenecer a Palestino”.

Cabe recordar que recientemente Palestino compró el 40% del pase de Bruno Barticciotto a Universidad Católica, por lo que la carta del atacante de 21 años quedó repartida en dos mitades iguales entre los árabes y la UC.

Y a raíz de dicho movimiento, en la temporada 2023, el delantero formado en las inferiores de la “Franja” seguirá vistiendo los colores de Palestino.