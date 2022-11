Byron Castillo celebra sus “24 años” y se llena de ácidos comentarios de hinchas chilenos

Este jueves 10 de noviembre de 2022, el seleccionado ecuatoriano Byron Castillo celebró su cumpleaños 24 junto a sus compañeros de la “Tri”, tras una semana marcada por el fallo del TAS, el que llegó a la conclusión que hubo utilización de documentación falsa en su caso, tal como lo reclamaba Chile.

El lateral que milita en el León de México se mostró feliz junto a los otros seleccionados de la “Tri” e incluso fue sometido a la clásica broma del tortazo, para celebrar lo que sería su aniversario 24 de vida.

Sin embargo, cabe consignar que el TAS en su fallo fue enfático al establecer que si bien Castillo era “elegible” para la Ecuador en las eliminatorias, sus datos de nacimiento no son los que aparecen su pasaporte ecuatoriano.

“La FEF no violó el Artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA por el uso de un documento que contenía información falsa. Para casos de falsificación, las reglas de la FIFA no se refieren a la ley nacional. Por lo tanto, no hay necesidad de ceder a ninguna determinación hecha por las autoridades judiciales ecuatorianas sobre la falsificación del pasaporte del jugador para que la FIFA considere el documento falsificado en virtud del artículo 21. En particular, el panel se mostró satisfecho de que la fecha y el lugar de nacimiento del jugador eran incorrectos, ya que el jugador en realidad nació en Tumaco, Colombia, el 25 de junio de 1995″. estableció el TAS.

Por lo dicho, aquellos registros publicados en redes sociales con los festejos de Castillo por su cumpleaños 24 se llenaron de ácidos comentarios de hinchas chilenos.

Varios enrostraron que en realidad Byron cumplió 27 años el pasado 25 de junio y que su ciudad de nacimiento es Tumaco, Colombia.

Revisa algunos comentarios:

Felices 27 parcero 😅 — Carlos Garay L (@CarlosGarayL) November 11, 2022

Corrección sus 27 años !!! Felicidades parce — Golo (@PaulRodas) November 11, 2022

Cómo que 24?, no que es del '95?? 😂 — m4nn3 💻👨‍💻📲♟️ (@elprogramadorxd) November 11, 2022

Ya cumplió 27 el pasado Julio 😎 — Ignacio Benitez (@Ignacio64668914) November 11, 2022

24? Creo que 27 — jorge vargas-machuca (@jorgevmr62) November 11, 2022

De hace cuantos años es este video? 🤣 https://t.co/byzvq5P0ZV — BASTA! (@Che_Bombacha) November 11, 2022

Byron Castillo cumple 24 años. pic.twitter.com/5aQhVfBInN — Carlitos DM (@carlitosdm66) November 10, 2022