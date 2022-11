El posible vuelco en el caso Antofagasta que podría modificar el cierre del Campeonato Nacional 2022

Aunque casi todos los equipos dieron por cerrada la temporada 2022 del Campeonato Nacional de Primera División, en términos oficiales la competencia aún no se ha cerrado y eso tiene que ver con el caso Antofagasta. Y es que aún no se ha dado a conocer la determinación final sobre el frustrado duelo entre el CDA y Palestino, fijado originalmente para el 15 de octubre, y que no se pudo jugar por la negativa del alcalde de Antofagasta de abrirle las puertas del Calvo y Bascuñán a los “Pumas” a raíz de una onerosa deuda que arrastra la sociedad anónima que controla el club con el municipio. La Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió dar por ganador a Palestino por 3-0, argumentando que Antofagasta no cumplió con sus obligaciones reglamentarias de contar con un estadio para ejercer su localía. Con dicho resultado se consuma el descenso del CDA, sin embargo el club nortino apeló y el asunto se encuentra en la Segunda Sala del Tribunal. En ese contexto, desde el propio directorio de la ANFP surgió un antecedente que podría revertir el fallo de la Primera Sala, lo que le entregaría una oportunidad de salvación a Antofagasta. Una declaración voluntaria de Jorge Yunge, secretario general de la ANFP, fechada el 8 de octubre (mismo día de las elecciones en Quilín), le entega una luz de esperanza al cuadro de la Segunda Región. En su misiva, Yunge pone sobre la mesa el concepto “fuerza mayor”, justamente al que apela Antofagasta para evitar la sanción determinada por la Primera Sala. Este antecedente podría provocar un vuelco en este caso y con ello el duelo entre los “Pumas” y Palestino tendría que definirse en cancha. Aquello podría implicar una modificación en el descenso y en la clasificación a Copa Sudamericana. “Una vez constatado que el partido no se realizaría a las 18 horas del sábado 15 de octubre, lo que ya sabíamos desde el viernes en horas de la noche cuando nos enteramos en voz de Pablo Milad que el alcalde de la comuna se habría retractado del acuerdo, es que siendo fieles al mandato que nos rige, no nos quedó otra opción que formalizar denuncia a Club de Deportes Antofagasta, ya que si bien era evidente para nosotros que el partido se frustró por una fuerza mayor, no le correspondía al directorio declararla, por lo que la denuncia tenía por objeto que se iniciara el proceso formal para su declaración, y así velar por mantener intacto nuestro compromiso como directorio por la deportividad y fair play de la competencia”, expuso Yunge en su declaración. Si la Segunda Sala decide finalmente que el partido se tiene que jugar, a Deportes Antofagasta le bastaría un empate para zafar del descenso y desplazar a Coquimbo Unido. El mismo resultado también le sirve a Palestino para abrochar su clasificación a Copa Sudamericana.