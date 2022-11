Experiencia y juventud “cruzadas”: cinco ideas universitarias para seguir desarrollando el fútbol femenino chileno

El fútbol femenino está creciendo con fuerza en nuestro país. Por un lado, está la “Generación Dorada”, que en febrero disputará el repechaje para clasificar al Mundial de Australia/Nueva Zelanda 2023, mientras que por el otro, está la “Rojita” Sub 17, que viene de conseguir en India el primer triunfo en un torneo planetario de la categoría.

Fuera de la cancha también se está avanzando, con la reciente entrada en vigor de la ley de profesionalización del balompié de mujeres. Por eso, en días post elecciones directivas en Quilín, Marley Coffee, que se está metiendo de lleno en el “deporte rey”, reunió a dos jugadoras de Universidad Católica, una de proyección y otra de experiencia, para, en torno a un café, trazar líneas para seguir mejorando la actividad.

Mayor difusión

Catalina Figueroa fue la capitana de la “Rojita” en el Mundial Sub 17 de India, que fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación. Le encantaría que algo así se replicara regularmente en el torneo nacional, donde sólo se emite por televisión un partido de cada fecha. “Se debería visibilizar más el fútbol femenino, con más transmisiones y pasando las canchas a los estadios”, indica uno de los grandes proyectos de la UC.

Más público

Relacionado con el punto anterior, la presencia de espectadores en los estadios es fundamental para el desarrollo de la actividad. Catalina aporta otra idea, que requiere de una sinergia con el fútbol masculino para darle un empujón. “Nos ha resultado que a los partidos que se han jugado de previa de los hombres han venido hartas personas a vernos”, destaca la defensora.

Mejor programación

En el balompié masculino, salvo en excepciones o en fechas definitorias, no se programan duelos a la misma hora, lo cual no ocurre en el torneo de mujeres. Yamila Pérez, reciente fichaje de la “Franja”, puntualiza al respecto. “A veces una quiere ver fútbol femenino, pero se encuentra con tres partidos en simultáneo”, comenta la volante, ex capitana de Santiago Wanderers y con pasado en el Emelec de Ecuador.

Torneo anual

El formato del certamen local también es mejorable para Yamila, quien aboga por uno que dure toda la temporada. Las consecuencias positivas serían variadas, como explica la mediocampista. “Que sea un campeonato largo, de marzo a diciembre, lleva a una mayor competitividad. También eso sirve para la Copa Libertadores y para la Selección, porque las jugadoras llegan con más ritmo”, describe.

Divisiones inferiores

Actualmente, el fútbol femenino tiene sólo dos categorías menores, que disputan los torneos Sub 16 y Sub 19. Yamila, que ha vivido todo el proceso, traza una idea pensando a futuro. “Sería bueno, a largo plazo, que todos los clubes tuvieran desde la Sub 10 en adelante, para que haya una formación continua, en vez de llegar a los 16 años y recién ahí empezar a competir”, plantea la jugadora de 28 “primaveras”.