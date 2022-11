Rompe el silencio: Cristiano Ronaldo arremete contra el Manchester United, a días de encarar la Copa del Mundo

Los últimos meses han sido un auténtico calvario para Cristiano Ronaldo, quien ha tenido que lidiar con varios problemas en el Manchester United, pues la relación con el club se rompió en el pasado mercado de fichajes.

En un principio, la prensa aseguró que el delantero pidió salir de la institución, pues quería disputar la Champions League y el equipo no consiguió clasificar.

Cristiano Ronaldo arremete contra el United

Sin embargo, Cristiano salió a desmentir todos los rumores que existen en su entorno y comentó que el United fue quien pujó por verlo fuera de la institución.

De hecho, el astro lusitano se sinceró y dijo que se siente traicionado por los Diablos Rojos, ya que no han respetado su trayectoria, sobre todo el estratega holandés, Erik ten Hag.

“El Manchester United intentó forzar mi marcha. No sólo el entrenador, sino también otras personas del club. Me han traicionado. Hay gente que no me quería en el United. Ya no sólo este año, sino desde el anterior. Erik ten Hag no me merece ningún respeto, porque él no muestra respeto por mí.

🌶️🚨 Cristiano Ronaldo se rappelle du moment où tous les supporters de Liverpool ont chanté "You’ll Never Walk Alone", à la septième minute du match, quelques jours après le décès de son nouveau-né…



« Je ne m’attendais pas du tout à voir ça. » pic.twitter.com/wM3XVJeiV6 — CR7 inside ➐ (@CR7_inside) November 13, 2022

“Si tú no me respetas, yo no te voy a respetar. ¿Rangnick? Si no eres ni entrenador, ¿cómo puedes ser el jefe del Manchester United?”, detalló Ronaldo, en entrevista con el diario británico “The Sun”.

El portugués espera recuperar su nivel en Qatar 2022

Estas declaraciones llegan a unos días de la Copa del Mundo de Qatar 2022, en la que Cristiano buscará hacer un papel destacado con la Selección de Portugal.

Además, diversos rumores apuntan a que el delantero no continuará en el Manchester United al finalizar el Mundial, pues tiene una oferta del Chelsea en la mesa, para incorporarse en el mercado invernal.

“Después del despido de Ole Solskjaer, el club trajo a un director deportivo, Ralf Rangnick, que nadie entendió. Ni siquiera es un entrenador. Sorprendió a todo el mundo".



Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/3woe76k74b — Blue (@BlueboyCR7) November 13, 2022

Por tal motivo, el astro lusitano quiso dar su versión, ya que en los últimos meses ha sido señalado como el villano de la historia. Incluso, ha sido severamente criticado por muchos de sus excompañeros, como Wayne Rooney.

“No sé por qué me critica tanto. Quizá sea porque él ya se ha retirado y yo continúo jugando al máximo nivel. Tampoco quiero decir que luzco mejor que él, pero es la verdad”, detalló el portugués.