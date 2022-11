“Hermanos chilenos...”: La particular petición de periodista argentino a Medel y Vidal para que su país gane en Catar

A pocos días de que comiencen los amistosos previos al Mundial de Catar 2022, un periodista argentino realizó una particular petición a los jugadores de la “La Roja” para el partido en contra Varsovia.

Rodolfo Cingolani es el nombre del trasandino que le envió un polémico mensaje a Arturo Vidal y Gary Medel para que jugaran “más fuerte” durante el encuentro de este miércoles.

Este comentario, fue debido a que el equipo de Eduardo Berizzo se enfrentarán al equipo de Robert Lewandoski tras compartir el Grupo C y la idea es que lleguen más debilitados al partido.

“Hermanos chilenos, Medel, Arturo, que eres una de mis debilidades... Fuerte, fuerte, con rigor. Hay que jugar en serio el partido, de verdad, con dientes apretados, para que los polacos sientan desgaste físico y futbolístico”, inició el periodista de TyC Sports.

En seguida, aclaró que “no hablo de lesiones. Me gusta el fútbol. Como en la batalla naval, no hundidos, pero tocados. Que haya desgaste, que sientan la fuerza. Pitbull si hay que morder que no tiemble el pulso”.

Finalmente, Cingolani le mandó un mensaje a los jugadores nacionales: “Tengo que encargarles la misión sobre dos futbolistas. Uno es Lewandowski, hay que entrarle. Medel, así como la picanteaste el otro día con Lautaro Martínez, pero el doble. El otro es Zielinski, el creativo. Cuando la empiece a mover, cuando intente una bicicleta, hay que cortarle los rayos. Hermanos chilenos a partir de ahora nace la fraternidad futbolística”.