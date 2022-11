Especial cuidado por Lewandowski ante Chile: “Mejor no arriesgar a alguien que tiene en sus espaldas las esperanzas de Polonia”

Las lesiones en la previa del Mundial han estado a la orden del día y en Polonia lo saben. Por eso, de cara al amistoso de hoy ante la selección chilena, desde las 14:00 horas, la prensa local anticipa que Robert Lewandowski no debería ver acción.

Los polacos ya están con la cabeza puesta en Qatar, por eso no quieren poner en riesgo a sus máximas figuras. “Es probable que cuatro jugadores que tienen la seguridad de estar en la oncena inicial durante la Copa del Mundo no jugarán contra Chile. Se sospecha que uno de ellos será Lewandowski y, francamente, me parece una idea correcta”, opina Piotr Kozminski, periodista de Wirtualna Polska, la página web más grande ese país. “Hay miedo de lesionarse, mejor no arriesgar a alguien que tiene en sus espaldas las esperanzas de Polonia”, complementa el comunicador, quien ya está instalado en suelo catarí.

Su colega Piotr Janas, quien también estará en tierras asiáticas para cubrir el torneo planetario, comenta en la misma línea respecto a la participación frente a la “Roja” del atacante del Barcelona, quien viene con una gran carga de partidos. “No necesitamos evaluarlo, es un delantero de clase mundial y jugó mucho en los últimos meses. En mi opinión, nuestro entrenador quiere que descanse”, agrega el reportero de Polska Press.

El combinado polaco integra el Grupo C del certamen orbital. Enfrentará a Argentina, Arabia Saudita y México.